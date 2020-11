Estudiantes de quinto año de escuelas mendocinas comenzaron a realizar actividades educativas presenciales cumpliendo con los protocolos necesarios en el marco de la emergencia sanitaria y cumpliendo con el plan de regreso a actividades presenciales que cada escuela está presentando de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.

La directora de la escuela Agustín Alvarez de la Ciudad de Mendoza, Lourdes Laborda, explicó que es muy importante poder ofrecer antes de finalizar el ciclo lectivo 2020 una revinculación de los estudiantes con la escuela y sus profesores y su ambiente escolar. “Presentamos los protocolos y organizamos la escuela para recibir a los alumnos que han tenido una trayectoria de baja intensidad y que por distintos circunstancias han tenido poca motivación para desarrollar las tareas”, comentó la directora.

Vuelven las clases presenciales en Mendoza prensa de gobierno

“Es muy importante poder ofrecer esta posibilidad de revinculación con la escuela aunque sea para los chicos de quinto año que lo necesiten”, remarcó Laborda quien sostuvo que también fueron convocados estudiantes de primer año que tuvieron dificultades durante las actividades no presenciales.

La directora también explicó que aplicaron los protocolos sugeridos por el gobierno escolar, respetando espacios aireados, grupos reducidos, señalizaciones y elementos de higiene.

Maximiliano Garrido, estudiante de quinto año de la escuela Agustín Alvarez, dijo que es muy importante y un gran beneficio poder volver a la escuela de manera presencial. “Es importante para nosotros que estamos por ingresar a la universidad poder volver a la escuela, fue un desafío tanto para nosotros los alumnos como los docentes aprender desde la virtualidad. Fue una mecánica de trabajo muy buena que algunos estudiantes pudimos aprovechar. Es bueno para los compañeros que más le costó poder volver a la escuela. Los docentes nos acompañaron mucho sabiendo que para nosotros es muy importante finalizar la secundaria y pensar en continuar para ingresar a la universidad”, manifestó el alumno.

Actividades escolares presenciales

El director de Educación Secundaria, Emilio Moreno, dijo que es muy importante que los estudiantes vuelvan a tener algunas actividades presenciales después del gran esfuerzo que hicieron desde la virtualidad para continuar con las trayectorias escolares.

“Recordemos que se planificaron clases de apoyo con grupos reducidos con no más de 10 chicos por burbuja y cumpliendo estrictos protocolos sanitarios. Los estudiantes están contentos de volver, no sólo para rencontrase con sus amigos y amigas, sino también para poder fortalecer junto a sus profesores aquellos temas que les costaron mucho aprender a través de la virtualidad”, sostuvo Moreno.

“Hoy visitamos la escuela Agustín Alvarez con dos grupos de quinto año, el viernes estuvimos en la escuela Molino Campos también acompañando a los docentes y estudiantes en este rencuentro. Diariamente estamos recibiendo las solicitudes de apertura de escuelas secundarias. Los requisitos quedaron establecidos en la resolución 2777, las escuelas deben hacer un plan de regreso, se deben dar tanto condiciones materiales como humanas para poder hacer la reapertura presencial”, dijo el director de Nivel Secundario.

Recordemos que los docentes de riesgo no deben concurrir a las escuelas, las escuelas deben estar en buenas condiciones y se evitar el traslado en transporte público. No debe haber más de 10 estudiantes por grupos, que no se crucen estos grupos, realizar las señalizaciones correspondientes.

“Los protocolos son complejos y las instituciones educativas están haciendo un gran trabajo con esfuerzo para cumplirlos. Hay que destacar que la situación de apertura es evaluada por la DGE, Ministerio de Salud y también el personal directivo y los celadores participan de un curso de capacitación virtual para establecer el plan para volver a la presencialidad”, dijo Emilio Moreno.