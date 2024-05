En Maipú nos cuidamos del monóxido de carbono.

Con la llegada del invierno y las olas de frío, es muy importante ventilar los espacios para permitir la entrada de aire y prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes con la llegada del invierno y las olas de frío ya que aumenta el consumo de todo tipo de calefactores y se ventilan menos los espacios. De esta manera, se impide la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de los hogares.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas que no se ve ni tiene olor y es muy tóxico para personas y animales. Es muy importante tomar todas las precauciones necesarias para poder mitigarlo.

¿Qué provoca el monóxido de carbono?

Al ingresar a los pulmones, el monóxido de carbono reduce la capacidad de los pulmones para transportar oxígeno de la sangre. Esta falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y corazón provocando intoxicaciones graves e incluso la muerte.

¿Cuáles son sus síntomas?

La intoxicación por monóxido de carbono puede presentar los siguientes síntomas.

-Mareos

-Dolor de cabeza

-Somnolencia

-Náuseas

-Fatiga/cansancio

¿Cuáles son los Primeros Auxilios ante una intoxicación?

Ante la aparición de alguno de los síntomas anteriormente mencionados:

-Retirar a las personas y/o animales del lugar contaminado para respirar aire fresco.

-Abrir puertas y ventanas para ventilar.

-Apagar los artefactos.

Luego de cumplir con los puntos anteriores, llamar al servicio local de emergencias (Bomberos: 100, Defensa Civil: 103, Ambulancias: 107, emergencias policiales: 911)

Es fundamental evaluar los riesgos y seguridad de quienes vayan a prestar ayuda. De ser necesario, mantener distancia y comunicarse con el servicio de emergencias.

¿Cómo prevenirlo?

Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, es muy importante ventilar los ambientes y dejar siempre una puerta y/o ventana entreabierta para asegurarse que no se acumule este gas en el ambiente.

En Maipú nos cuidamos del monóxido de carbono

Además, se recomienda:

-Revisar el estado de los calefactores a gas. Si se tiene calefacción con gas sin salida al exterior o se utiliza brasero a leña o carbón, es fundamental mantener los ambientes ventilados.

-Encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa y, si quedaran brasas de cualquier clase, apagarlas antes de dormir.

-No arrojar al fuego encendido dentro de la casa, plástico, goma o metales porque desprenden vapores y gases que contaminan el aire.

Precauciones sobre artefactos a gas y estufas

-En artefactos a gas, es necesario corroborar que tengan siempre una llama azul y uniforme, controlada por una o un gasista matriculado. Las llamas de tonalidades amarillas o naranjas y manchas negras en la pared pueden significar que están funcionando mal.

-Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente ya que no están preparados para calefaccionar. Es importante tener especial cuidado en cerrar llaves de paso de gas y hornallas cuando no están en uso.

Fuente: Datos suministrados por Cruz Roja Argentina