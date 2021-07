El lema #MendoExit llegó a posicionarse como un hashtag y convertirse en tendencia en las redes sociales, y nació como una corriente que intentaban resaltar el comportamiento ciudadano de los mendocinos por sobre el contexto nacional. La explosión de este término se dio luego de las elecciones de 2019, cuando Mendoza fue una de las provincias en la que Alberto Fernández no ganó las elecciones presidenciales (fue impulsado precisamente por quienes no votaron al actual oficialismo). E, incluso, el propio ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional por la provincia, Alfredo Cornejo llegó a mostrarse partidario de este hipotético movimiento independentista en declaraciones a medios nacionales, por lo que el término tomó trascendencia a nivel nacional.

Luego fue Hugo Laricchia, quien terminaría por fundar el movimiento legal y formalmente junto a otros compañeros y compañeras, quien se encargó de visibilizar cada vez más el MendoExit y –con sus argumentos- de destacar la situación administrativa y social en Mendoza y las posibilidades de emanciparse de la Nación. Los impulsores de esta movida autonomista (comparable en ciertos aspectos con las que se impulsan históricamente en Cataluña o el País Vasco para separarse de España) finalmente lograron conformar su propio frente y que llevará el nombre “Vamos Mendocinos”.

Hugo Laricchia, presidente del partido Éxito (Mendoexit) junto a la vicepresidenta, Gabriela Figueroa. Foto: José Gutierrez / Los Andes Jose Gutierrez | Los Andes

El PD no oficialista –aquel que abandonó Cambia Mendoza- se alió con el MendoExit en abril de este año y son dos de los actores fundamentales de “Vamos Mendocinos”, que en esta primera elección de su historia intentará hacer llegar a alguno de sus candidatos al Congreso de la Nación, así como también a las bancas provinciales y municipales. Claro que, para ello, deberán superar primero las PASO.

Este frente busca mostrarse como una alternativa a lo que –consideran- una monopolizada distribución del poder entre la UCR y el PJ, con sus distintos aliados, y que no representan ni dan respuesta a las necesidades reales de los mendocinos. Y en esta primera elección apuntarán a convertirse en la tercera fuerza, para aquellos que no están de acuerdo con las políticas que históricamente se han impulsado desde los dos partidos mayoritarios.

Además del movimiento MendoExit (el nombre formal del espacio es Éxito) y del PD no oficialista, “Vamos Mendocinos” estará integrado por un sector de la Coalición Cívica – ARI y los partidos Despierta Mendoza, Unidos, Libertario, Servir y Ciudades en Acción.