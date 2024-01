El recién ascendido a Primera, Independiente Rivadavia, recibió un revés inesperado

Uno de los hombres más queridos en Independiente Rivadavia, por tener gran parte de responsabilidad en el título de la Primera Nacional y el consecuente ascenso directo a la Liga Profesional, tomó una decisión inesperada y dejó a todos en el club con una profunda tristeza.

Se trata de Juan Manuel “Pipa” Elordi, el lateral izquierdo proveniente de Saladillo, quien fue fundamental en un objetivo buscado durante años por la Lepra mendocina.

"Pipa" Elordi se va de la Lepra. Foto: Instagram

El hombre que supo vestir camisetas como la de Huracán (de su ciudad natal), Racing, Tristán Suárez, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Viedma, Tacuarembó de Uruguay y Villa Mitre, se expresó en redes sociales para despedirse de la gente del club del Parque con una carta que conmovió a todos.

“El mejor año de mi vida me llevo a tomar la decisión más difícil de mi carrera”, expresó el volante que continuará su carrera en Delfín de Ecuador y claramente que por la diferencia cambiaria, no lo dudó demasiado.

Sin embargo, expuso en su cuenta de Instagram, lo mucho que le dejó este Independiente mendocino.

“Esta decisión me hace alejarme de un lugar donde supe ser feliz. Dónde disfrute cada momento. Dónde conocí gente que me ayudó a seguir creciendo y mejorando. Dónde pude lograr algo que va a perdurar en los años. Dónde a veces me preguntaba si todo lo que estaba viviendo era un sueño”, aseguró.

Juan Manuel Elordi festeja el primer tanto Azul de cara a la popular local. / Gentileza: Prensa CSIR.

Y agregó: “Lo que más me duele es despedirme de la gente que tan bien nos trató durante este proceso. Porque ellos fueron gran parte de todo esto. Ellos son los que nos hicieron sentir día a día que estaban preparados para jugar en primera. Con algunos me tocó compartir comidas, charlas en las que me contaban todo lo que habían sufrido para llegar hasta acá. Por eso verlos llorar de alegría y felicidad después de haberlo logrado es algo que me llevo en el corazón para toda la vida”, reza el fragmento para los hinchas.

Y no dejó de agradecer a los que compartieron su paso por Mendoza: “Solamente me queda agradecer a todos los que formaron parte, a mis compañeros, a los dos cuerpos técnicos que estuvieron, a los dirigentes que confiaron en nosotros, a los utileros que hacen un gran trabajo silencioso, médicos, auxiliares y todos los que trabajan para que el club siga creciendo”.

Finalmente “hoy me tengo que despedir, pero estoy seguro de que mi historia en Independiente no termina acá. Gracias caudillos! Arriba la Lepra!”, cerró.

Elordi, en su paso por la Lepra, acumuló 35 partidos y marcó 6 goles, convirtiéndose en el segundo máximo artillero del equipo en la temporada.