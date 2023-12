Mercado de Pases: Independiente Rivadavia se refuerza para su debut en la máxima del fútbol argentino

Independiente Rivadavia cierra un excelente año con un objetivo de años, finalmente cumplido: el ascenso a la Primera División. Y para encararlo con pretensiones de pelear en los puestos de vanguardia en la Liga Profesional, ya puso manos a la obra para reforzar al equipo, para iniciar la pretemporada en enero.

Quiénes son las nuevas caras de Independiente

Se podría decir que, los deseos de Navidad se concretan en la Lepra. Y después del título y del ascenso, vienen las caras nuevas.

Se trata del arquero Mariano Monllor, de último paso por San Martín de San Juan y el primero en incorporarse al elenco del Parque; Luca Klimowicz, que viene de Instituto de Córdoba; y Tomás Palacios, de Talleres de Córdoba. Todos firmaron ya para jugar una temporada con la Lepra mendocina.

Mariano Monllor, de 33 años, desde casi un mes que ya se entrena en el flamante campeón de la Primera Nacional y club que está a punto de debutar en al Liga Profesional.

Monllor estuvo bajo la dirección de De Paoli en Liniers y Barracas Central y ahora fue llamado, tras anunciar que prescindirá del experimentado Maximiliano Gagliardo, quien fue clave en el ascenso del Azul.

Y a su trayectoria en clubes de ascensos, como Defensores de Belgrano, Barracas Central, Acassuso, Dock Sud, Liniers, se le suma la Lepra, pero ya en Primera.

Pocos días después, arregló Tomás Palacios, defensor pampeano de 20 años, con pasado reciente en Talleres de Córdoba, club en el que pudo disputar cinco encuentros en el primer equipo: uno por Copa Argentina (vs. Chacarita Juniors), uno por Copa de la Liga (vs. Banfield) y tres por la Liga Profesional (vs. Newell’s, Huracán y Godoy Cruz).

Y recientemente, Luca Klimowicz, quien llega al club Azul después de confirmarse que no será tenido en cuenta por el entrenador Diego Dabove en Instituto.

El chico tiene 19 años, es hijo de Javier (ex arquero) y sobrino de Diego (ex delantero), ambos reconocidos en el fútbol cordobés. Es centro delantero y fue el goleador del torneo de la Reserva de AFA.

Por su brillante desempeño, firmó por un año con la Lepra, con opción de compra.

Por quién va Independiente

El entrenador azul, Rodolfo De Paoli, se movió en los últimos días para acelerar el proceso de nuevas incorporaciones. Tras sumar al arquero, al defensor y al delantero, fue en busca de un volante.

Y uno con quien tuvo contacto fue con Juan Pablo Barinaga, de 23 años, que actúa en Patronato de Paraná.

Allí, Barinaga tuvo participación en la última temporada de la Primera Nacional, además de haber disputado la Copa Libertadores con la entidad.

La intención de la Lepra es obtener un préstamo por el volante con opción de compra, pero Patronato analiza la situación.