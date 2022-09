Cuáles son las 7 canciones de los Enanitos Verdes más escuchadas

La banda de los Enanitos Verdes se formó en 1979 en Mendoza, logrando con los años ser un fenómeno de ventas en Latinoamérica. Y entre sus éxitos hay siete canciones que son imposible no cantarlas con Marciano Cantero.

En homenaje al vocalista de la agrupación, quien falleció este jueves a los 62 años, te presentamos las siete canciones más populares a nivel nacional e internacional.

Lamento boliviano

Este material se llamó originalmente “Soy como una roca” y fue compuesta por Dimi Bass y Natalio Faingold cuando eran parte de Alcohol Etílico en 1984. Pero fueron los Enanitos Verdes los que la hizo mundialmente conocida.

Tu cárcel

Enanitos Verdes le puso su impronta a la canción de Los Bukis, y fue una de las piezas más acompañadas por el público, en cada concierto.

Guitarras blancas

Con protagonismo de la guitarra de Staiti, los Enanitos impusieron intensidad en cada presentación.

Luz de día

Canción compuesta por Felipe Staiti. Es una canción de amor entre dos almas que se vuelven a encontrar.

Muralla Verde

¿Quién no la ha cantado? Fue lanzada en 1986 y no hay quien la entone, no importe de qué generación sea.

El Guerrero

Es uno de los temas lentos que supieron emocionar al público de Enanitos.

Amores lejanos

Otra de las muestras de habilidad con la guitarra de Staiti mientras que Marciano Cantero acompaña con su dulce voz.