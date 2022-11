Comenzó el juicio de sucesión de bienes de Marciano Cantero: cuál es el patrimonio y quiénes son los herederos

Comenzó en tribunales el juicio de sucesión de bienes de Marciano Cantero, el líder de Los Enanitos Verdes recientemente fallecido el 8 de septiembre a los 62 años. Su hijo y su última esposa se presentaron juntos en la Justicia Civil de Mendoza como únicos y legítimos herederos.

La Justicia Civil ya tramita la sucesión de las posesiones muebles e inmuebles y de los derechos de propiedad intelectual por las canciones registradas en SADAIC a nombre del entrañable artista que conquistó Latinoamérica con 40 años de carrera.

Juicio de sucesión de bienes de Marciano Cantero

Javier Cantero y Viviana Gutiérrez acudieron juntos y de común acuerdo hace casi dos meses a los Tribunales de Gestión Asociada para iniciar el juicio de sucesión de bienes con patrocinio letrado.

Javier, hijo de Marciano Cantero Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

El expediente lleva la carátula “Cantero, Horacio Eduardo s/Sucesión” y se tramita en el juzgado a cargo de la jueza civil María Verónica Vacas.

Más allá de los bienes muebles e inmuebles a distribuir, los herederos de Marciano Cantero recibirán durante al menos 30 años las regalías por derechos de autor de las canciones registradas como suyas, y que siguen y seguirán teniendo difusión en todo tipo de plataformas. Por lo tanto, seguirán generando ingresos económicos.

Los legítimos herederos de Marciano Cantero

Javier es el único hijo de Cantero, tiene 30 años y nació de su primer matrimonio con Cecilia Hofmann. Por su parte, Viviana Gutiérrez es la tercera esposa del líder de Los Enanitos Verdes. Habían tenido una relación sentimental en épocas de la juventud.

Después de varias décadas de distanciamiento, se reencontraron antes de la pandemia y se casaron en Mendoza, donde vivieron hasta la muerte del cantante.

Marciano y Viviana, un amor que esperó más de treinta años. Foto: Web

Marciano Cantero y la herencia de los derechos de autor

Un informe elaborado por la Sociedad Aargentina de Autores y Compositores (SADAIC) estará a disposición de la Justicia para la distribución de los derechos de propiedad intelectual de quien fuera líder de Los Enanitos Verdes.

En el mismo, se incluyen las canciones registradas a partir de la década del ´80. Muchas, exclusivamente a su nombre, y otras junto con sus compañeros de la banda.

Además, también hay creaciones con otros artistas y compositores como Andrés Calamaro, la mexicana Julieta Venegas y Roberto Fidel Ernesto Coti Sorokin.

Estas son algunas de las canciones más destacadas:

Tus viejas cartas, dedicada a Viviana Gutiérrez y a aquel amor de juventud interrumpido por la distancia, quedó registrada en SADAIC hace 36 años, en septiembre de 1986.

“Estuve leyendo tus viejas cartas, donde me hablabas de amor; usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos”

Comiendo en el plato del perro, data de junio de 1985.

“Vos sabés que la vida ha cambiado bastante. Vos sabés que la gente ya no es como antes. Si seguimos así vamos a terminar comiendo en el plato del perro”

Carmencita , inscripta en marzo de 1998

Me permití soñar, en coautoría -según los registros de SADAIC, con la mexicana Julieta Venegas, data del año 2006.

“Estuve tanto tiempo dando vueltas, buscando algo no sabiendo qué. Mi vida era cómoda y tranquila pero algo me faltaba, no sé qué”

Volando , con Coti Sorokin, data de noviembre de 2002.

De hoy en más fue fechada en mayo de 1990 e inscripta junto con Andrés Calamaro y Carlos Dávila.

El proceso judicial de sucesión de bienes de Cantero

Actualmente, se está transitando la etapa de producción de pruebas que serán puestas a consideración de la jueza María Verónica Vacas. Se trata de informes de dominio de bienes muebles e inmuebles a nombre de Cantero, sumado a los derechos de propiedad intelectual.

Además, se pedirá al Colegio Notarial de Mendoza que dé cuenta de si Marciano Cantero inscribió o no algún testamento en el Registro de Actos de Última Voluntad, procedimiento habitual en todos los procesos de esta clase.

Luego, la Justicia Civil ordenará la publicación del edicto en los medios de prensa, por medio del cual se convoca a quienes se consideren herederos, acreedores y legatarios.

En caso de resultar alguna presentación, se arbitrarán los medios para que demuestren el carácter que invoquen.