Qué club refiere Marciano Cantero en ‘Aún Sigo Cantando’

“¿Qué le habrá pasado a la vida, que sin quererlo, ya ni me acuerdo, cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético?”, reza una parte de la canción de Enanitos Verdes, ‘Aún Sigo Cantando’.

Allí, Marciano Cantero acudió a sus recuerdos de su Mendoza natal, con su papá y su hermano, donde el fútbol y el barrio fueron parte de su vida, para forjar valores que luego pudo transmitir a través de sus canciones.

Marciano Cantero en la Academia.

“¡Qué tiempos aquellos!”, para alguien que siempre extrañó ‘volver a casa’ y cuando lo hizo se sintió “inexplicablemente bien”.

En ‘Aún Sigo Cantando’, escrita en 1998, el cantautor hizo referencia a su querido Atlético Argentino, club conocido popularmente como la ‘Academia’ o el ‘Boli’ de San José.

“Pasé muchos momentos bonitos en esta cancha y viendo fútbol. Cuando era niñito y venías, tomábamos una gaseosa que ahora está en cualquier heladera pero que antes, querer tomarte un vaso de gaseosa era como ver un plato volador. O comer un sándwich en la cantina después del partido son memorias muy lindas compartidas con mi papá y mi hermano. Todos esos recuerdos los pude plasmar en una canción. Fue muy importante”, confió el artista en una entrevista para “Argentino: una pasión de barrio” en el 2016.

En aquel momento, Cantero había sido parte de un evento organizado por la institución deportiva, en donde su padre, Roberto ‘Cacho’ Cantero había sido reconocido.

Reconocimiento al padre de Marciano Cantero en Atlético Argentino.

En la entrevista, Cantero fue nostálgico. Al volver a entrar a la cancha de su barrio con la albiceleste de la Academia mendocina puesta, notó que en todos esos años de su ausencia ese estadio no había cambiado demasiado y la imagen guardada en su mente seguía coincidiendo con la realidad.

“Ver que está un poco intacto me da la idea de que no todo está perdido, de que se puede seguir adelante y fundamentalmente ver a los niñitos con la camiseta puesta, eso es lo que más me gusta. Verdaderamente, volver al barrio es como volver a mi casa. Es sentirte inexplicablemente bien”, confió en su momento.

¿Y por qué el Atlético?

Porque “lo veía a mi papá muy apasionado por el fútbol. Y yo, de alguna manera, lo seguía”, admitió.

Luego confesó que después su pasión futbolero tomó otro rumbo. “Esa pasión que mi papá tenía, yo la apliqué en la música. La música me absorbió totalmente”, dijo Cantero, quien junto a Felipe y Juan Pablo Staiti y Jota Morelli, logró una exitosa trayectoria de 40 años sobre escenarios nacionales e internacionales.

Marciano Cantero, sin dudas, seguirá cantando como prometió en esta canción. Desde otro lugar, pero nosotros lo seguiremos escuchando.

Letras de ‘Aún Sigo Cantando’

En aquel cajón esta tu foto Llenándose de tierra Hace tanto que no la veo Como a vos, como a vos

Te acordás que tiempos aquellos Que tiempos aquellos En donde todo era un buen motivo Para decir te quiero

Que le habrá pasado a la vida Que sin quererlo ya ni me acuerdo Cuando con mi viejo iba a la cancha A ver aquel atlético

Te acordás del flaco Espinetta Cuando cantaba, todas las hojas son del viento Hay toda nuestra filosofía Que era solo ser rockero

Pero como han cambiado los tiempos Todos luchan por mantener sus puestos Hay muchos que ahora son ingenieros Que pocos quedaron de aquellos

Pero yo aún sigo cantando Y lo voy a seguir haciendo Una lección me dio la vida Tenes que hacer lo que el corazón diga

Y ayer quizás pensando en tu foto Por la calle te encontré andando Que poco ha cambiado nuestra onda Solo cambiaron un poco nuestros cuerpos

Espero que el tiempo ahora no borre A esta gente que tanto amo Por que sin ustedes no valgo nada Su alma es mi alimento