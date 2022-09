Marciano Cantero había aprovechado la pandemia para reconectar con las pequeñas cosas

Marciano Cantero, cantante, bajista y compositor- tuvo, desde el nacimiento de la banda, una vida sin descanso tanto dentro como fuera de Enanitos Verdes. Y, en el parate obligado por la pandemia de Covid-19, aprovechó para un encuentro consigo y de conexión con las pequeñas cosas.

Luego del homenaje que Fender hizo a la banda mendocina, los Enanos volvieron a Mendoza, donde los encontró el cierre mundial y de Argentina en particular.

“Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí”, contó en una entrevista a Los Andes en octubre de 2021.

Marciano Cantero

Cantero también confesó que estuvo decidado a la carpintería, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajaba. “Me mantuve activo en otras cosas”, destaba entonces.

“Con todo esto que ha pasado de la pandemia y haber estado en la casa todo el tiempo me vino muy bien el descanso para la cabeza y no tener que pensar en que tengo que ir a un aeropuerto, me vino bien descansar de todo eso”, dijo y definió a la música “como levantar la mano y agarrar un cable de alta tensión y con la otra mano agarrar el público y la energía pasa a través tuyo”.

Por eso, decía que tenía muchas ganas de tocar y Los Enanos pudieron sacarse el gusto en México en abril de este 2022.

Banda mendocina de exportación

Los que transitamos la adolescencia en los años ‘80 tenemos grabadas a fuego la emoción de que por primera vez, una banda mendocina llegara a los escenarios nacionales e internacionales, que se abriera paso en Buenos Aires y llegara a escenarios de México, Colombia, Estados Unidos o Europa.

Los Enanitos Verdes cumplieron, a fuerza de tesón y voluntad inquebrantables, ese sueño durante más de tres décadas.

Enanitos Verdes

Tuvieron un impasse. En 1989, se produjo la disolución de Enanitos Verdes y Marciano Cantero comenzó su carrera como solista con el disco Luna nueva, con el hit “Todos esos momentos”.

Luego, en 1992, los Enanos volvieron a juntarse y continuaban hasta ahora.

Entre tanto, Marciano se dedicó a darle vida a distintos proyectos tanto propios como de otros músicos. Sobre todo, se destacó siempre en el ambiente por la iniciativa de colaborar con las bandas que recién se inician.

El homenaje de Fender a los Enanitos Verdes

Marciano Cantero recordó que el último concierto en marzo del 2020 -en la previa al reclutamiento obligatorio por el coranavirus- fue porque la Fender decidió llamar a una de las salas con el nombre Enanitos Verdes.

El homenaje de Fender a Enanitos Verdes.

“Primero le iban a poner Jimmy Page, pero después se dieron cuenta de que no podía hacer porque así se llama la sala de Londres. Entonces alguien propuso ponerle ‘Enanitos Verdes’, y todos aceptaron”, había detallado a la vez que describió: “En la sala hay cuadros de fotos muy buenas nuestras, algunas solos, otras tocando juntos. Pero quedó muy bonita la sala y fuimos a tocar al estacionamiento de la Fender”

A quién estaba dedicada Tus viejas cartas

Marciano cantero había recordado que en 2016 estaba en México cuando le llegó un mensaje de Facebook. “Yo casi nunca chequeo, pero lo miré y había un mensaje de una chica: ‘¿Te acuerdas de mí? Salimos cuando éramos chiquitos’ y le contesté ‘¡Cómo podría olvidarte!’”, contó en octubre de 2021.

Y siguió sobre su reencuentro con Viviana:

“Ella fue mi novia antes de que los Enanitos fueran famosos, me acompañaba a la estación cuando íbamos en tren a Buenos Aires y durante toda esa primera etapa. Después con los Enanitos empezamos a viajar y obviamente nos fuimos distanciando. Pensá que en aquel tiempo no había celulares ni nada. Si querías comunicarte era por carta y ésa es la letra de “Tus viejas cartas”, que estaba dedicada a ella.

Marciano Cantero y Viviana: un amor que esperó 30 años.

“Bueno, las cosas de la vida, ella me escribió, empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que era fantástico, no había pasado el tiempo y que de alguna manera nos tuvimos toda la vida en un pedestal. Cuando nos volvimos a ver, después de 32 años, nos abrazamos y todos los años pasaron en un segundo. Nosotros éramos muy chiquitos, y sos como cemento fresco: las marcas quedan para toda la vida.

“Ahora venimos con el doctorado de la vida: casarse, tener hijos, divorciarse, tener pareja, volver a intentarlo. Así que para mí es fantástico.”

Esta historia se publicó originalmente en Los Andes.