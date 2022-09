“Amigos”, el himno nacional de cada 20 de julio

Marciano Cantero escribió hace 30 años uno de los himnos a la amistad más icónicas, “Amigo”, que sigue trascendiendo y llegando a los corazones cada 20 de julio Día del Amigo.

Cantero le puso letra a un sentimiento profundo en homenaje a la amistad, a la lealtad e incondicionalidad que se mantiene en el tiempo. La misma cautivó llegando profundamente a los corazones para transformarse en un himno.

‘Amigo’ se lanzó en 1992 y es hasta la actualidad una de las canción en español más escuchada en cada 20 de julio Día del Amigo. Sin embargo, el sentido de esta canción fue más bien las palabras de amor de un padre primerizo y su deseo de ser el mejor amigo de su hijo, de Javier.

Cantero confesó que “fue algo tan bonito el origen de esta canción, yo acababa de tener a mi hijo Javier y el sentimiento que tenía era muy puro y el objetivo de la canción era, conforme pasaran los años, siguiéramos siendo amigos, siempre, más allá del padre y el hijo”.

Y explicó: “En realidad, cuando empecé a escribir la canción, me di cuenta que era un atrevimiento, porque me estaba metiendo con la amistad, que es un bien absoluto. Pero como la motivación era mi hijo, la pureza de los sentimientos está y nunca me imaginé que se iba a transformar en esta suerte de himno a la amistad”, había expresado el cantautor de los Enanitos, el año pasado en el programa Cada Día, que se transmite por Canal 9.

‘Amigo’ fue más amplio, porque finalmente Cantero abrió sus brazos a cada persona que conoce de amistad.

Por esas palabras sentida y escritas desde el corazón, Marciano siempre será “nuestro amigo” y “siempre estará” eternamente con nosotros.

Letras

No importa el lugar

El sol es siempre igual

No importa si es recuerdo o es algo que vendrá

No importa cuánto hay

En tus bolsillos hoy

Sin nada hemos venido y nos iremos igual

Pero siempre estarán

En mí

Esos buenos momentos que pasamos sin saber

No importa dónde estás

Si vienes o si vas

La vida es un camino

Un camino para andar

Si hay algo que esconder

O hay algo que decir

Siempre será un amigo

El primero en saber

Porque siempre estarán

En mí

Esos buenos momentos que pasamos sin saber

Que un amigo es una luz

Brillando en la oscuridad

Siempre serás mi amigo

No importa nada más

Porque siempre estarán

En mí

Esos buenos momentos que pasamos sin saber

Que un amigo es una luz (que un amigo)

Brillando en la oscuridad (brillando en la oscuridad)

Siempre serás mi amigo

No importa nada más, uoh-oh-oh

Que un amigo es una luz

Brillando en la oscuridad

Siempre serás mi amigo

No importa nada más