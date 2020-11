El presidente, Alberto Fernández, envió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con el antecedente del 2018, varios votos de los legisladores mendocinos ya están “cantados”, pero con las elecciones del año pasado renovaron la mitad de las bancas en la Cámara Baja.

Nuestros representantes en Diputados son 10: por Juntos por el Cambio está Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Federico Zamarbide y Luis Petri); desde el frente de Todos se encuentran Marisa Uceda, Alejandro Bermejo y Omar Félix; y el lugar restante lo ocupa José Luis Ramón, del interbloque Unidad y Equidad Federal.

Los votos

A favor

La que ya votó de manera positiva fue Claudia Najul. No obstante, se sumarán algunos más.

Marisa Uceda: “Yo no estoy indecisa: el aborto no puede estar penalizado. Hay que elevar el debate a la altura que corresponde. Debe ser serio y con la mayor cantidad de instrumentos posibles. Hay que poner la problemática en escena porque es un tema de salud pública, de salud de las mujeres. Las mujeres que interrumpen su embarazo no están cometiendo un delito y el Estado tiene que hacerse cargo de esta problemática y asumir el rol y las funciones que corresponden”, destacó.

En contra

De manera negativa votaron varios legisladores por Mendoza, y todo indica que seguirá igual: José Luis Ramón, Luis Petri, Federico Zamarbide y Omar Félix.

Se agregará ahora Omar De Marchi: “Mi postura es pública, no estoy a favor de la legalización del aborto. No hay mucho para agregar”, dijo a Los Andes De Marchi en junio del año pasado, y mantiene su posición ahora.

Indecisos

Quienes aún no han manifestado explícitamente su posición fueron Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Bermejo.

Alfredo Cornejo: “Es un tema que genera una gran fractura social, por tal motivo cualquier legislación que se saque no va a dejar convencida a una u otra mayoría. Lo que hay que hacer es un referéndum, consulta o plebiscito popular y que se defina de esa manera”, declaró a mediados del año pasado, y tuvo el apoyo de Latorre.

Alejandro Bermejo: “No sé en qué lugar ponerme. Yo solo doy mi postura que es la siguiente: estoy a favor de la vida de las mujeres y de los niños. Es un tema de salud pública y estoy abierto al debate maduro, sensato. También está la posibilidad de hacer un plebiscito porque yo no tengo derecho a definir la situación de la mujer”, sostuvo, también en época electoral. Fuente Los Andes