Durante años fue uno de los lugares preferidos de los mendocinos para comer rico, abundante y a buen precio. La noticia provocó sorpresa y tristeza entre sus clientes habituales, la Cantina de Talleres cierra sus puertas y abrirá por última vez este domingo, 25 de abril.

La notica fue publicada a través de un comunicado a clientes y amigos en Facebook.

“A partir del domingo 25 de abril cerraremos nuestras puertas, lamentablemente esta decisión repentina es tomada por parte de la nueva comisión directiva del Club Andes Talleres. Agradecemos a quienes nos han acompañado a lo largo de todos estos años, deseando pronto volver a encontrarnos en un nuevo lugar”, dice publicación.

El cartel publicado en las redes sociales.

Horacio Clérici propietario de la concesión afirmó que “La situación que se da en este momento social y económico tan crítico debido a la pandemia, se debe a que no se pudo llegar a un acuerdo respecto al aumento de alquiler. Fue imposible aceptar el monto que pedían”, afirmó quien atiende el local desde hace más de 7 años.

“Con las nuevas autoridades teníamos que hacer el contrato nuevo, me hicieron un pedido muy alto de alquiler, pedían casi el 120% de aumento respecto a lo que venía pagando. Quizás en otro momento con más esperanza, con más trabajo, pero imaginate que estamos a 15, 20 0 30 días que nos cierren todo”, contó Clerici a Sitio Andino.

“Hoy estamos con el 50% de las mesas y llenar hoy el lugar es dificilísimo, es casi imposible pensar en esto. Es una comisión nueva, mucho más joven, con otras ideas. La idea de la comisión de antes, más que sacar plata de la cantina era dar un servicio al socio, a la gente como una cantina de barrio. Era el concepto que tenían ellos, pero para esta comisión es distinto evidentemente”.

La noticia del cierre ya ha despertado numerosos mensajes de apoyo por parte de los y las clientas asiduas al lugar, como también de la comunidad artística local. Durante estos años el espacio se convirtió en un punto de encuentro para la cultura. Hay murales, esculturas y hasta una biblioteca.

“Mucha gente entiende del Club que la parte cultural y social la hacemos nosotros en la Cantina. No han puesto en valor el tremendo mural que tenemos que es una dedicación a una muy bonita a la canción, todos los cuadros que exponemos, la biblioteca, las esculturas que tenemos de un montón de artistas y tanta música que ha pasado por ahí. Pensá que en enero entre otras cosas tuvimos a Miguel Cantilo, que te digo que fue el espectáculo más importante que hubo en enero en todo Mendoza porque no vino ninguna personalidad de la cultura de esa importancia. En la nota que hago ofreciendo un aumento, no lo que ellos pedían, sino otro distinto, les puse todas estas cosas para que se valoren pero no lo hicieron”, dijo en este sentido. Fuente Sitio Andino