¿Cávala o look?: Agustina Gandolfo despertó la envidia con su uso particular de la camiseta argentina

La influencer Agustina Gandolfo se encuentra en Doha para alentar a su marido, Lautaro Martínez durante el Mundial de Qatar 2022. Y como cualquier argentino o argentina no pudo contener la alegría por este el seleccionado que entregó la vida en la cancha ante Países Bajos hasta llegar a los penales, instancia en donde su pareja fue el héroe por sellar la victoria.

Fiel a su estilo, con un toque canchero de cartera rosada, unos cargo de jeans y la camiseta argentina colocada como un top, Gandolfo supo atrapar la mirada de los presentes en el estadio Lusail. Ah!, y el trapo en la mano para desplegarlo en las gradas como el resto de la multitud argentina que asistió para que la Selección fuera local otra vez.

Cada detalle del momento en el estadio, Gandolfo lo posteó en su Instagram. La espera, con su selfies camino al estadio, donde estuvo junto a su madre, familia de Martínez y amigas. Y la algarabía en la previa del encuentro albiceleste, cuando todo Lusail festejó la eliminación de Brasil.

Después vino la agonía, donde solo se permitió sufrir como cualquier argentino. Y luego el festejo, y de qué manera sino demostrando su amor al bahiense que venía con sequía de goles y necesitaba destrabarse. Y qué mejor que con el penal de la victoria y pase a la semifinal.

“Sos enorme” y un “Te amo” extenso fue su modo de expresar el cariño y orgullo que ella siente por uno de los jugadores más entregados. Y después de estos cuartos de final, muchos argentinos y argentinas le comparten el sentimiento.

El mensaje de Gandolfo a Lautaro. Dos palabras que lo dicen todo. Foto: Instagram

Por último, la relajación posterior con “la felicidad es total” como para cerrar un intenso día mundialista, con una gran sonrisa ay de regreso al hotel y al encuentro de su hija Nina.

Gandolfo luego de la victoria de Argentina y el penal de Lautaro. Foto: Instagram

Cuál fue la reacción de sus seguidores en las redes sociales

Las redes sociales despierta toda clase de sentimientos, desde admiración hasta de envidia. Hubo quienes después de los posteos de la mendocina post victoria argentina y penal bien logrado de su marido Lautaro Martínez, estallaron las reacciones y comentarios. Los haters dispararon no sólo contra el jugador sino que criticaron el look futbolero de Gandolfo.

“Que tu marido no juegue por favor”, fue uno de los mensajes directos, aunque otros prefirieron usar la ironía: “Por favor habla con Lautaro de que no se sienta mal por ser suplente. Que en éste mundial La Araña que pica es mejor y es titular. Que por favor le explique a Scaloni que no es obligación meterlo y que en un mundial no hay que recuperar jugadores; hay que jugar con los que mejor presente tienen. Que Lautaro se quede tranqui y haga unos mates que también suma y se va a terminar colgando la medalla y levantando la copa”.

Pero también hubo quienes salieron a defender al bahiense luego del penal muy festejado por 45 millones de argentinos: “Al fin se le abrió el arco a Lautaro vamos Argentina carajo!!!” o “Q penal pateo lautaro!!!”, “Vamosss torooo”

Otros apuntaron al estilo de Gandolfo, siendo su abdomen el punto de la conversación. “Sácame una foto , dónde yo sea la estrella , se me vea la panza súper chata , y bueno dame que me pongo esa camiseta , quien juega ? egocéntrica yo ? Jajaja”, posteó una seguidora. En tanto que otra asumió su diferencia: “El abdomen que todas queremos, pero que no hacemos un caraj.. pa tenerlo jajajajaa”.

Las redes da para todo. Mientras tanto, Agustina Gandolfo se divierte en Doha, junto a su familia y acompañando a Lautaro Martínez, el 9 de la Selección.