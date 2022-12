Quién es Esteban Zabek, el mendocino que llegó a Qatar con un regalo para un jeque a cambio de comida y entrada

Esteban Zebek no es un hinchas mendocinos más que viajaron a Qatar para alentar a la Selección Argentina, que esta tarde disputa contra Paises Bajos los cuartos de final del Mundial 2022. Se trata de un empresario gastronómico que antes de serlo, ya era conocido a nivel nacional por ser el “cholulo más famoso de Mendoza”.

Zebek, o “el Gringo” como se lo conoce, arribó al país arábico con una “idea bien argenta”: le preparó un regalo especial para un jeque con el fin de obtener un pase gratis para el partido de la Scaloneta. Apenas arribado a Doha el mendocino se acercó a las cámaras de TyC y contó cuál era su plan en este Mundial.

“Mati”, se dirigió al cronista del canal deportivo, “acabo de llegar y estoy sin entradas. Le traje un regalo para un jeque, que le está comprando y dando de comer a los argentinos. Le hice la camiseta de Maradona, la misma que tengo tatuada, para que me invite a comer y me dé una entrada”, dijo.

Y agregó: “Con plata viene cualquier a Qatar, no sé pronunciar el nombre - mostrando la camiseta de Boca con el nombre impreso del jeque - pero acá está. Unos amigos de Mendoza me dijeron que estaban comiendo en su casa, se está divirtiendo, que los auspicia y todo. Y yo me dije: El Gringo no va a tener comida”.

“Jeque, acá llegué, llegué de Mendoza, hice tantos kilómetros, págale una entrada al gringo”, concluyó con el aplausos de los curiosos de alrededor.

Quién es Esteban Zebek

Esteban es propietario de Bar latino ubicado en Arístides Villanueva. Es hincha de Boca Junior y fanático de Diego Maradona. Durante este Mundial fue animador y promotor de una gran convocatoria para que una multitud vea los partidos de la Selección Argentina en fase de grupo y octavos de final en su local.

Pero además, es considerado el cholulo N°1 de Mendoza, y tener una adicción a sacarse fotos con famosos nacionales e internacionales que se pueden apreciar en sus redes sociales, entre ellos Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Selfies con Messi, después de un periplo para ganar una apuesta en Barcelona. Foto: Instagram.

Para este mendocino no imposibles. Ya demostró lograr lo que se propone cuando de autógrafos o selfies se trata. Ahora va por una entrada y comida para poder alentar a la Selección.