Argentina clasificó a semifinal en Qatar 2022 y Mendoza explotó con un multitudinario festejo

No hubo argentino que no padeciera por tres horas la feliz clasificación de Argentina a las semifinales de Qatar 2022. Y es que no se es argentino si no se sufre. Esa acumulación de ansiedad, nervios y después de alegría pudo ser expresada en las calles, finalmente. En Mendoza el epicentro volvió ser en Peatonal y San Martín, lugar donde esta vez la multitud cubrió cuatro cuadras a la redonda.

No hubo quien no se desahogara por tanta energía acumulada. Ni quien llegara ya sin voz para alentar a la Selección Argentina en el “kilómetro cero”. Pero estuvo una multitud allí luqueados con la celeste y blanca, cantando y alentando, haciendo flamear banderas, sonar bombos y vuvuzelas. Una verdadera fiesta argentina, más patriótica que en un día patrio.

Y es que la ilusión de obtener la Copa por tercera vez, después del ‘78 y del ‘86, es cada vez más fuerte. Este viernes, después de ver ese sacrificio del equipo argentino, la entrega en el campo de juego por vencer al Países Bajos de Van Gaal, todo creemos que el equipo de la Scaloneta, en especial Messi, se lo merece.

Hinchas de la selección Argentina de viendo el partido de Argentina vs. Paises Bajos en bares de la Arístides Villanueva de Ciudad Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

No hay punto en Mendoza que no se haya reflejado esto. La esperanza de “La tercera” es grande, en Ciudad, en el Valle de Uco o Sur provincial. Este sábado todos estallaron de alegría.

Cuándo juega Argentina la semifinal

Y sí, a los argentinos nos gusta sufrir por fútbol y el próximo martes 13, a las 16, hay cita para volver a alentar a la Selección Argentina. Porque ese día y hora juega contra Croacia, el otro semifinalista europeo que dejó afuera del Mundial en la instancia de los penales al poderoso Brasil de Tité, con actuaciones estelares de Neymar, Casemiro, Marquinhos, Rodrigo, Richarlison, Vinicius, Paqueta, Raphinha, entre otros.

Croacia es el subcampeón mundial vigente, quiere su revancha y va en esa dirección. Argentina, la viene buscando desde antes y dará pelea al equipo de Luka Modric.

Qué equipos serán la otros semifinalistas

Este sábado habrá dos encuentros de cuartos de final, cuyo vencedores se medirán entre si, en la siguiente instancia. Las llaves de esta tarde será entre Portugal- Morruecos, la revelación en este certamen y Francia contra Inglaterra.

El primer duelo se disputará desde las 12, en el estadio Al Thumama. Para enfrentar a Marruecos, Portugal no contará con el estelar de Cristiano Ronaldo, ya que estaría en la banca como lo hizo contra Suiza en los octavos de final. Volverá a ingresar Goncalo Ramos, autor de un triplete ante los helvéticos. Este encuentro tendrá presencia argentina porque el árbitro será Facundo Tello.

En tanto que el clásico europeo será a partir de las 16. La Francia de Kylian Mbappé, actual campeona, se mide a Inglaterra de Harry Kane, subcampeona de Europa. Los Bleus y los Three Lions tienen cita en Al-Khor, al norte de Doha.