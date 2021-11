El juicio del caso de Gil Pereg continua en desarrollo en la provincia de Mendoza. Este miércoles comenzaron los alegatos y el fiscal de homicidios de la provincia, Fernando Guzzo, dio su palabra en ante el jurado presente y lo señaló como culpable.

El doctor comenzó su discurso diciendo que fue “un asesinato despiadado y que se realizó con plena comprensión de sus actos”. A continuación hizo referencia a la los argumentos que planteó la defensa.

En esta parte de su discurso comparó los argumentos de los y las profesionales, en su mayoría profesionales de la salud, con las pruebas y averiguaciones realizadas por parte de la fiscalía. La defensa sostenía que Gil Pereg tenía alucinaciones, que no era lograba hacerse responsable de sus hechos y que no lograba reconocer las partes de su cuerpo.

Guzzo dijo que durante las declaraciones del acusado y en entrevistas previas el hombre hizo referencia a la parte del cuerpo donde había matado a su madre en reiteradas oportunidades. “Ayer en las declaraciones estuvimos frente a un milagro. Durante ese tiempo logramos hacer que no maullara, que no se comportara como gato y no presentó alucinaciones”, indicó.

Pereg y sus abogados defensores. / Gentileza Prensa Poder Judicial de Mendoza.

El fiscal recordó que las conductas de Pereg eran totalmente normales y que durante las dos primeas semanas de estar detenido nunca maulló.

Para recordar le dijo al jurado presente, encargado de tomar la decisión, que “no se dejen engatuzar, este hombre entiende toda la realidad y ustedes deben elegir que este es un delito de culpabilidad”, concluyó.

Luego, habló la Fiscal Claudia Ríos recopilando todos los datos y pruebas que se recabaron. Recordó que Gil Pereg esta internado en el Sauce “voluntariamente” y que esta dado de alta desde hace tiempo.

Además, trajo a la memoria de los presentes que el acusado “le vendió 20 armas de fuego a su abogado defensor mientras estaba detenido. Si realmente tuviese un brote psicótico no podría hacer una transacción como esa”, señaló.