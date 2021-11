Durante la quinta jornada del juicio por jurado que enfrenta Nicolás Gil Pereg, el acusado decidió prestar declaración. “No maté a nadie. Me culpan porque vivo de forma rara, yo no vivo como en el mundo de ustedes”, manifestó el ciudadano israelí imputado por el asesinato de su madre y su tía.

Según manifestó la defensa el imputado declaró por voluntad propia, lo hizo con una evidente dificultad para armar palabras y frases. Respondió pregunas de sus abogados.

El ciudadano israelí Gil Pereg es el único imputado por el crimen de su madre y su tía Phyria Sarussi y Lily Pereg, en enero de 2019. De esta manera es la primera vez que ofrece testimonio desde que comenzó el proceso judicial.

A continuación se detallan alguno de los textuales mas importantes de los que manifestó Gil Perez este marte durante su juicio en el Polo Judicial.

“No maté a nadie. Me culpan porque vivo de forma rara, yo no vivo como en el mundo de ustedes”.

“Jamás le pude hacer algo a mi madre, es toda mi vida. Es mentira que están muertas y que las encontraron en el terreno mío. No sé dónde están. Yo jamás vi un cuerpo. La Policía y la Fiscalía plantaron los cuerpos”.

“Cuando me detuvieron justo encontraron supuestamente los cuerpos. En los allanamientos no encontraron nada. Han secuestrado a mi madre y a mi tía. Mi madre me ve todas las noches y me habla. Me dice que está secuestrada y pide que vaya a salvarla”.

Más adelanta manifestó: “Por tiempo límite yo puedo ser como una criatura de dos patas y ser como humanos, pero en mi casa vivía como gato 100%. Cuando me ponía la máscara en la cara y actuaba como persona me costaba mucho. Podía estar así como cinco o seis horas”.

“He vivido en una burbuja cerrada. Yo comprendí al abrir los ojos. Después de que los abrí en la Universidad fui al Ejército, vi lo malo que hacen y no pude aguantar. Después de eso estuve ocho meses encerrado en la habitación de la casa”.

También declaró que “Me costó mucho estudiar. Tengo paranoia. No puedo aceptar este mundo porque es muy feo. No quiero saber nada. Ver todo esto me hizo muy mal”.

“No puedo vivir en este mundo porque no puedo tener relaciones con nadie. Las únicas personas que han estado al lado mío han sido mi mamá y mi abuelo”.

Durante este proceso se debate la imputabilidad del acusado. Según la defensa Gil Pereg debe cumplir condena en un psiquiátrico mientras que la fiscalía sostiene que es imputable de los hechos que se le acusa y que deberá recibir una condena que deberá cumplir efectivamente.

Luego de casi una semana de alegatos, declaraciones de testigos y presentación de pruebas el jurado popular intregrado por 12 ciudadanos mendocinos deberán definir, mañana miércoles 3 de noviembre si lo declara culpable.

Cabe destacar que Gil Pereg había seguido todo el proceso en una sala aparte del Polo Judicial tras haber sido apartado el primer día por maullar insistentemente.