La materia prima que usan las panaderías para producir los alimentos más consumidos por la población sigue en alza.

La harina de trigo aumenta diariamente para los trabajadores y les es insostenible no realizar modificaciones en los precios.

Este viernes el pan, las tortitas y las facturas aumentan casi el 11% en todos los locales a fines. La harina no es solamente la materia prima que aumenta casi todos los días, también se nota en la grasa, huevos, margarina, lácteos, entre otros.

Algunas panaderías aumentaron el precio de sus productos panificados Foto: Orlando Pelichotti

El principal reclamo de los trabajadores es que la harina subsidiada no llega a la provincia. A nivel nacional este acuerdo para evitar los aumentos está caído, los productores tienen temor a que el pago del subsidio no llegue y no lo aceptaron.

Cómo quedan los precios de los panificados

Kilo de pan roseta y francés de $ 270 a $ 290

Docena de tortitas de $ 420 a $ 470

Docena de facturas comunes de $ 620 a $ 690

Los principales afectados de este aumento son los sectores más vulnerables, ya que muchas veces es con lo que cuentan para alimentarse en el día y forma parte cotidiana de muchas familias.

Cristian Di Betta, de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, dijo para un medio local: “La harina subsidiada nunca llegó a nuestra provincia”.

Al ser los panaderos el último eslabón en la cadena de productos no les queda otra opción más que subir los valores de los panificados.

Las familias mendocinas siguen consumiendo estos productos, pero en menor medida. Siguen comprando pero ya no la misma cantidad. Di Betta comenta que ven como todos los días les cuesta más adquirir sus productos.

¿Cuándo fue el aumento anterior?

El último incremento en Mendoza se había realizado el 6 de mayo, también dado por el aumento en los productos alimenticios que se usan para realizar los alimentos de panadería.

La Asociación de Industriales Panaderos y Afines en Mendoza había acordado mantener los precios acordados con el Gobierno. Lo que significa que en este mes los panes, tortas y facturas aumentaron más de 20%.