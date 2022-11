“Ángeles de 4 patas”, el refugio mendocino que rescata perros abandonados está al borde del cierre

Ángeles de cuatro patas es un refugio ubicado en Godoy Cruz y recibe todos los días a perros viejos y enfermos que fueron abandonados. La situación actual del espacio es crítica, se encuentra con deudas y falta de voluntarios, por lo que corre el riesgo de cerrar sus puertas.

El amor por los animales fue lo que en un principio hizo posible el refugio, que fue creado 10 años atrás y que actualmente está a cargo de solo 2 personas. Beatriz Méndez, al frente de la organización, habló con Vía Mendoza para contar la situación que están atravesando.

“El refugio es mi vida muchos dicen que yo los rescato a ellos, pero no es así, cada día ellos me rescatan a mí”, confesó Beatriz y contó que el refugio llegó a su vida cuando ella más lo necesito.

Mendoza 04 Agosto de 2021 Refugio de Rousi Rousi tiene 70 perros abandonados en su refugio que alquila y necesita ayuda para poder seguir manteniéndolos. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

“Estaba pasando un momento complicado, de esos altos y bajos de la vida. Al ver la situación en que muchos perros se encontraban, dije, lo que me pasa a mí no es nada en comparación con el sufrimiento que ellos están teniendo”, contó la encargada del refugio.

“Al principio se me complicó porque yo trabajaba todo el día. Tuve que cambiar muchas cosas para dedicarme enteramente al refugio. Yo amo ese lugar, si por mi fuera, viviría ahí”, dijo Beatriz emocionada al contar que la situación actual del refugio es crítica y que no quiere tener que llegar a cerrar sus puertas.

“La situación se colapsó, debido que al que ser un refugio de perritos viejos y enfermos, cada perro que ingresa lleva un seguimiento y control con el veterinario. Muchos ya vienen con patologías pre existentes, algunos con enfermedades que por ahí en un mes o dos lo podemos curar, pero otros vienen con patologías de por vida”, destacó Beatriz.

Ángeles de 4 patas, el refugio que necesita ayuda para seguir en pie. Foto: Gentileza Valentina Dotto.

Desde la organización sostuvieron que actualmente no están aceptando a más animales hasta que se regularice la situación. “En este último tiempo han ingresado muchos perritos abandonados. En su mayoría son perros viejos, ciegos lo que más está abandonando la gente porque llevan un gasto, entonces cuando las familias no pueden solventar los gastos, los abandonan”.

El objetivo es poder saldar la deuda que tiene el refugio con la veterinaria. “Tenemos una deuda de unos $200.000 pesos en la veterinaria que se acumuló solo en el último mes”, indicó la mujer, y agregó que, además, “lo que pasa es que tenemos que elegir, o arreglamos las partes que se están deteriorando del refugio o pagamos la veterinaria o compramos alimento”.

El predio está ubicado al pie de la cordillera, en Godoy Cruz, detrás del barrio Esperanza III. El lugar cuenta con más de 150 perros refugiados y solo tres personas que colaboran periódicamente.

“Hemos llegado a un punto en el que no damos abasto. Cada vez hay más abandono, cada día hay más perritos viejos y enfermos tirados en la calle, cada vez hay más perritos que sufren maltratos”, por eso Beatriz pide la ayuda de los mendocinos que se quieran acercar a colaborar para no tener que cerrar el hogar de estos perros.

Ángeles de 4 patas, el refugio que necesita ayuda para seguir en pie. Foto: Gentileza Valentina Dotto.

“Me apena muchísimo algunas veces tener que decir que no, no podemos, porque tampoco tenemos voluntarios. Nos hace falta mucha ayuda, no quiero tener que llegar a tener que cerrarlo porque eso va a derivar en que no vamos a poder ayudar más a los perros viejos y enfermos que los demás refugios no se quieren hacer cargo porque conlleva otro gasto”, señalo.

Todos aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer al a la cuenta bancaria de la entidad a congo.diario.sal o comunicarse al 2617564533. Actualmente necesitan:

Mano de obra , principalmente.

Donaciones de dinero para poder comprar materiales, para bajar la deuda en la veterinaria y comprar alimento .

Materiales como tierra para relleno, granza, ripio, palets, palos, tela romboidal, ladrillos, cemento y árboles como álamos y acacias, ya que no hay sombra en el refugio.

Personas que quieran adoptar.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.