Sin pausa, la vida de Agustín Peppi transcurre buscando desafíos, y encontró en el mundo de los cuchillos, el estímulo exacto para continuar superando su propios límites.

Agustín Peppi Foto: a.p.bladesmith

Luego de dos intentos fallidos, en su tercera presentación, Agustín superó el casting de History Channel y compitió en “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, programa de 8 capítulos que se podrá ver en Mendoza desde el 12 de julio próximo a las 22.50.

“Es una experiencia única, maravillosa, que venía buscando hace 15 años, con el sueño de hacer algo grande, y después de tanto esfuerzo y sacrificio llegó esta oportunidad”, remarcó entusiasmado Agustín Peppi a Vía Mendoza.

En el programa estarán Gerson Bragagnoli de Brasil, Gustavo Cervantes y Marco López por México. Además, de la argentina, Sandra Soma, Juan Sebastián Gaviria por Colombia, Roger Glasser y Marcio Madalosso de Brasil.

Agustín Peppi. Foto: a.p.bladesmith

Su constancia y sacrificio, lo llevaron a participar en el programa “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, History Channel, pero su historia comienza en 2017 con su primera presentación al casting, en el cual no quedó. “Fue una gran frustración personal”, recordó Agustín.

Pero insistió y se presentó en el 2022. “En esas oportunidades no tuve la suerte de quedar seleccionado. No tenía la dimensión de lo que significaba en el mundo, este tipo de programas, por eso los videos que presente, no daban con el perfil. No era yo, no era auténtico”.

Sobre lo que agregó: “Me presenté con boina, ropa típica de campo, pensando que era lo que buscaban, además por que amo a los caballos criollos, pero no era eso lo que buscaban”.

Luego llegó la tercera oportunidad, “me mostré auténtico, como soy, activo, alegre y sin pensar qué dirán, esa fue la clave”.

History Channel: Desafío sobre fuego Latinoamérica

Amante del deporte, el entrenamiento, jugador de rugby donde Peumayén RC es parte de su vida, fue clave para su rendimiento final.

“El rugby me enseño muchas cosas y eso fue fundamental para esta etapa del desafío, cuando uno es golpeado, hay que levantarse rápido y seguir, además, practico artes marciales y eso me dio la fuerza para el control y mentalizarme para lo que venía”.

Agustín Peppi. Foto: a.p.bladesmith

Sobre la realidad palpable y acción del programa Desafío sobre fuego Latinoamérica, comentó: “Es más duro de lo que se en televisión, el estrés es terrible, te ponen a prueba físicamente y psicológicamente todo el tiempo”.

Al ser consultado si eso lo veía o analizaba como algo extremo, lo sintetizó con una frase: “Sacan lo mejor de uno”.

El escenario es extremo, cuatro fraguas a más de 1000 grados centígrados, donde trabajan los competidores para forjar sus armas, es todo un desafío para mantener el equilibrio emocional y físico.

“Uno está acostumbrado en la vida cotidiana de una manera, y en este tipo de desafío no hay límites personales en sacrificio y entrega, si perdés el equilibrio, esa situación saca lo mejor de vos o lo peor de cada persona”, destacó Agustín Peppi.

Luego dio más detalles, directamente sobre los que solicitan los jueces, “ellos te ponen un material conocido o desconocido en muchas veces y tenés que forjar un arma histórica o mitológica, en 3 horas, y luego deben pasar las pruebas a las cuales la someten corte, resistencia, forma”.

“El fuego es violento, brusco y hay que saberlo dominar”

Fuego, ese conjunto de partículas incandescentes de materia combustible, que cambió la historia de la humanidad sigue atrapando al ser humano.

“Desprende fuerza, poder, es violento, brusco, por eso hay saberlo dominar. Es un ante y un después para la civilización, desde donde se desprende la fabricación de armas, herramientas, y quien podía dominar el fuego y el material, tiene poder”, sintetizó Agustín.

Agustín Peppi en pleno trabajo en la fragua, con todo el poder del fuego. Foto: a.p.bladesmith

Si bien Agustín describió al fuego como un poder que hay que saber dominar, también consideró que trabajar con él “es un arte, donde en segundos te forja lo que pretendes hacer o te destruye tu trabajo”.

Y de regresó a su experiencia en el programa: “¿Qué me abrió la mente? Enseñanza, que en todo momento, nadie te regala nada. Que no aceptes tan rápido lo que te piden, analizá y pensá primero, tenés que sobrevivir. Es una parámetro de la vida, y tenés que tomar la mejor decisión. Fui a demostrarme a mi mismo, cuál es el nivel dónde estaba, superarme en lo personal y en realidad me sorpendí de mis capacidades”

La pasión por los cuchillos

Agustín Peppi Foto: a.p.bladesmith

La pasión del cuchillo: “Todos tenemos algo adentro, un don, como un poeta, un músico y se va despertando con algún estímulo, en el momento exacto”, subrayó Agustín.

Pero todo tiene un momento, un inicio, “fue en un fábrica de cuchillos, ahí me dí cuenta que era lo que quería. No sabía, si estudiar o trabajar, comencé tres carreras universitarias, pero hoy, a mis 38 años, te digo que es lo que quiero hacer”.