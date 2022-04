Julieta Montenegro se consagró como una de las mejores mujeres del país de caballos Criollos, en aparte campero, luego de obtener el primer puesto en la Primera Copa Femenina de la especialidad que se disputó en Palermo.

Julieta Montenegro ganadora de la Primera Copa Femenina de Caballos Criollos disputada en Palermo, aquí junto a su caballo Gualta Encachao. Foto: Redacción Vía Mendoza

Desde Buenos Aires, Julieta Montenegro habló con Vía Mendoza de su logro, su experiencia y sensaciones.

“Sin dudas que hemos logrado algo hermoso y dejamos a Mendoza en el primer plano a nivel nacional. Es el fruto del trabajo y sacrificio de todo el equipo de El Rincón de Los Pimientos”, remarcó emocionada Julieta.

Consagración de Julieta Montenegro

Julieta fue premiada hace un par de meses con la medalla a la mejor amazona en Junín, y luego fue seleccionada para participar de la Gran Copa Femenina a nivel nacional que se disputó y ganó en Palermo, evento organizado por la Asociación Criadores de Caballos Criollos.

“Sin mi caballo no habría logrado nada”

Si bien Julieta venía trabajando con su caballo -Gualta Encachao- desde hace tiempo, no dejó de sorprenderla.

“Realmente la reacción que tuvo el caballo fue formidable. Luego de tantas horas de viaje y estar en la arena de Palermo, demostró la calidad de caballo que es. Sin él, no podría haber logrado nada”, destacó emocionada.

El equipo de la cabaña El Rincón de Los Pimientos, junto a Julieta Montenegro en Palermo. Foto: Gentileza CRP

En la Copa Argentina Femenina de Palermo, participaron las 24 mejores mujeres seleccionadas del país, por primera vez en la historia.

“Es muy importante esta puerta que se abrió para todas las mujeres. La calidad de todas las chicas es muy alto, al igual que el rendimiento de los caballos. Es un conjunto de elementos que prometen un futuro tremendo para la raza”, remarcó Julieta, quien integró el equipo ganador con Milagros Wolf y Florencia Lozano de la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires.

La participación de las 24 amazonas de todo el país, fueron sorteadas para integrar los 8 tríos de la competencia. Cada uno de los equipos tuvieron que disputar 3 corridas bajo un tiempo estipulado por la organización para separar e ingresar las vacas a otro corral.

Julieta Montengro, junto a Milagros Wolf y Florencia Lozano, computaron en total 1′45 segundos y se impusieron en la tercera corrida con su mejor tiempo: 42 segundos.

Julieta comenzó esta historia con los caballos criollos luego de participar en una fiesta de la Tradición que se hizo en Junín, donde se relacionó con los integrantes de El Rincón de Los Pimientos”, hoy su equipo.

“Los caballos me encantan, me transmiten mucho amor. Es un vínculo que se va dando y no se puede romper”, había destacado Julieta en su momento a Vía Mendoza, y que confirmó en Palermo con un logro histórico: ganar la Primera Copa Femenina a nivel nacional.