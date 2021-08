El Hospital de la UNCuyo inaugurará un lactario este viernes seis de agosto. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia habilitarán este espacio con el objetivo de que las trabajadoras del establecimiento puedan amamantar a sus bebés, extraer y conservar leche de manera íntima y respetada.

//Mira también La Voz Argentina: Flor Peña presentó a Esperanza Careri como la más brava del grupo

El “Espacio amigo de la Lactancia Materna” se inaugurará este viernes a las 11. El mismo cuenta con comodidades mínimas y necesarias para que las madres trabajadoras del establecimiento puedan extraerse leche o dar de mamar a su bebé.

El fin del espacio es facilitar el ejercicio del derecho de las trabajadoras del Hospital Universitario a la lactancia materna durante los primeros seis primeros meses de vida de su hijo/a. Las personas lactantes podrán consultar a las especialistas en lactancia del Hospital.

“La leche humana es el mejor alimento para un bebé humano. Los nutrientes y la inmunización que generan no lo logra otro alimento. Por otro lado, ayuda a prevenir graves enfermedades a futuro. La lactancia materna no es solo un beneficio para las personas lactantes y sus hijos/as si no también para toda la familia ya que marca un modelo de crianza”, explicó la Dra. María Eugenia Pignolo, médica pediatra y consejera en lactancia materna a cargo del proyecto a Vía Mendoza.

Por ley los establecimientos que tienen más de 20 personas lactantes trabajando deben habilitar un espacio donde puedan cumplir las dos horas y media de lactancia en privado. “Sabemos que hay mujeres en otras instituciones que tienen que extraer leche o dar de amamantar en baños o depósitos. Estos lugares no cuentan con la comodidad y la higiene que necesita”, comentó la Doctora.

Las personas que accedan podrán realizar sus consultas al personal de salud del establecimiento. Municipalidad de General Pueyrredón

La profesional informó que como proyecto a futuro planean expandir el espacio amigo a los negocios y comercios aledaños, para que esas personas lactantes puedan ejercer su derecho en condiciones dignas.

El lema de este año para esta importante semana es “Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida”. El punto de partida de esta frase esta enfocado en la discriminación que sufren las madres lactantes en todos los ámbitos en los que transitan.

//Mira también Expo educativa: Ciudad Universitaria ofrecerá talleres complementarios

Por ello, desde el primero hasta el siete de agosto se propone trabajar sobre apoyo familiar y comunitario par luego poder aplicar políticas equitativas de igualdad.

Durante el primer tiempo, luego de la inauguración, el espacio estará habilitado de lunes a viernes de 9 a 19. Contará con una persona encargada que abra el espacio y revise que todo se encuentra en condiciones para dejar en privado a la persona lactante. Luego controlará un correcto etiquetado y lo depositará en las heladeras correspondientes.