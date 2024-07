Juana Repetto confesó el GRAVE problema que tuvo por AMAMANTAR a su hijo de 3 años: “Honguitos”

Juana Repetto, siempre activa en sus redes sociales, compartió recientemente una experiencia dolorosa relacionada con la lactancia. La actriz y conductora contó que se le lastimaron los pechos por amamantar a su hijo Belisario, de 3 años. “En 6 años no me había pasado. Dolor nivel lágrimas”, expresó sorprendida a sus seguidores.

Este jueves, en sus historias de Instagram, Juana escribió: “Hace unos días me empezaron a arder mucho los pezones y le miré la boca a él... Aftas, al par de días, honguitos (se les ven como manchas blancuzcas). Mis pezones, sangre”. La influencer, quien tiene más de un millón y medio de seguidores, preguntó a su comunidad si alguien había pasado por una situación similar.

Minutos después, Juana se mostró preparando una solución de bicarbonato con agua tibia y explicó: “Estábamos con unas aftas y honguitos que me los pasó a las tetas... En los seis años y medio, nunca sufrí tanto. Todo agrietado con... Horrible”. La actriz detalló que estaba utilizando una crema para sus pezones y que también había consultado a la pediatra para tratar la boca de su hijo.

Juana Repetto y sus hijos Foto: instagram/juanarepetto

Finalmente, mostró en sus historias cómo se envolvía un dedo en una gasa, lo mojaba en el agua con bicarbonato y se lo pasaba por la boca a su hijo. “Beli es un genio”, destacó Juana, admirada por la paciencia y el buen comportamiento de su pequeño durante el tratamiento.

Juana Repetto explotó contra quienes la acusan de ser mala madre

Horas después de compartir su experiencia con la lactancia de su hijo menor, Juana Repetto recibió una gran cantidad de críticas de los usuarios de Instagram. La mayoría de ellos acusándola de que las heridas son culpa de ella, por mantener la lactancia de Belisario, quien ya tiene tres años.

Las críticas que recibió Juana por amamantar a su hijo de 3 años. Foto: Instagram

“No lo re necesita él. Lo re necesitas vos porque cuando él deje la teta y se convierta en un nene, no te va a quedar otra que buscarte una actividad para ocupar todo el tiempo al ped* que tenés haciéndote la súper mamá, léase laburar como una persona”, escribió uno de sus seguidores.

El descargo de Juana. Foto: Instagram

“Estos mensajes son los que sí me hierven la sangre. Haciendo afirmaciones como si supieran qué necesita o no mi hijo o cuánto tiempo laburo o no. Tanta, TANTA, mala leche sí me da rabia”, comenzó escribiendo Juana. “¿Qué sabes vos cuánto estoy dejando pasar a nivel laboral por elegir estar presente para los hijos?”, aseguró.