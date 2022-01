La Asociación familiares de víctimas de delito y tránsito de la ciudad de Mar del Plata elaboró un informe que da cuenta del incremento de víctimas de siniestros viales en una comparación entre el año 2020 y 2021. Dicho informe abarca todo el territorio del Partido de General Pueyrredón.

Para elaborar el mismo se toman fuentes periodísticas de nuestra ciudad a y se verificaron con la fiscalía de delitos culposa del departamento judicial Mar del Plata.

El objetivo es informar la mortandad que produce el tránsito en nuestra ciudad y todo el partido de General Pueyrredón (rutas) – Realizando un comparativo con el año próximo anterior.

En él año 2021 se registraron 51 muertes en siniestros viales. Además, fiscalía informa de una víctima que falleció de un ataque cardiaco conduciendo su vehículo (B. Lynch y Av. A. Argentina).

La Asociación de familiares de víctimas de delito y tránsito de la ciudad realizó un informe que refleja el incremento de siniestralidad en una comparativa con el año 2020. Foto: Asociación Familiares de Víctimas

Del año 2020 al 2021 se registran 20 víctimas fatales más. Un incremento del 64.5 %. “Se puede inferir que este incremento se debe a la mayor circulación vehicular en la vía pública, pero lo cierto es que se incrementó por la imprudencia del factor humano”, afirmaron desde la Asociación.

Además destacaron que “este crecimiento no se refleja en victimas en moto. Es del 15.80 %. En peatones muestra un 250% más de Victimas. (6+) En el caso de los autos se incrementa unas 8 víctimas, pero en los siniestros de ruta hubo más de una víctima fatal, En el caso de ciclista hubo 2 muertes más”.

Asimismo, remarcaron que en ese periodo, el casco urbano tuvo 34 muertes; La ruta 11 cinco (5), ruta 2 cuatro (4). Ruta 226 seis (6) y ruta 88 dos (2). El total es de 17 víctimas fatales interurbanas. Se destaca que en los hechos en rutas hubo más de una víctima fatal “En las rutas muchos de los siniestros son por pérdida de control del vehículo en el que circulan. Provocando despiste”.

En las zonas urbanas la mayor cantidad de siniestros fatales son en motos y le siguen los peatones.

Enero (del 2021), es el mes de mayor cantidad de muertes en rutas 62%. En febrero, incrementa la mortandad urbana con un 66% en motos. En agosto 57% (4) son en moto y en el mes de noviembre 86% (6) son en moto. Los meses con más víctimas fatales el incremento se produce en motos, 43% anual

“En el 2021 tenemos 51 muertes viales”, afirmaron.

El 43% corresponden a siniestros en moto. 6 muertes en rutas. Ha crecido mucho hasta llegar al 20% las muertes de peatones. Dos fueron en rutas. Dos fueron por micros. Tres son mayores de 65 años Este año tenemos un 10% de muertes en ciclistas casi todos en el casco urbano.

En el caso de los autos 2 siniestros fueron en la ruta con 4 muertes, Seis 6 muertes en la ruta 5 en la ciudad. En la ciudad 3 chocaron contra

De las mujeres que fallecieron 3 son peatones 2 en motos y 4 en auto. De los hombres que fallecieron 19 en moto 7 peatones 8 en auto 2 en camionetas 5 ciclistas Y 1 en carro

Las muertes por rango de edad, en 1re lugar están los jóvenes de 19 a 35 años con el 55%. Y de esos 28 el 61% (17) fallecieron en motos.

En segundo lugar, están los de 36 a 65 años. Peatones 3 ciclistas 3 en auto 4 y en moto 4.

En tercer lugar, están la franja de edad mayor es de 65. De los siete muertos tres fueron peatones, Tenían 77, 77 y 88 años. Mostrando que debemos transitar con cuidado ya que lo hacemos en la ciudad con mayor cantidad de adultos mayores de Argentina.

Se observa que el 2do vehículo implicado en muchos casos son camiones autos y camionetas (31).

Tenemos 12 por perdidas de control. Cuidado tenemos 4 muertes por micros urbanos. Uno por tren, carro ambulancia y moto-

En dialogo con Vía Mar del Plata, el vocero de la Asociación, Héctor Blasi afirmó: “Vemos que a través de las estadísticas que la siniestralidad no ha bajado, la gran diferencia se da por las restricciones de circulación de año anterior, de todas maneras que al último año de prepandemia el aumento real es de un 20% más aproximado, podemos decir que terminamos un año sin tantos siniestros y poca mortalidad, gracias a las nuevas decisiones que ha tomado la secretaría de tránsito, con controles exhaustivos y dinámicos. Eso nos permitió que las cifras se mantengan en este orden. Ya que en los meses de septiembre, octubre y noviembre tuvimos un pico inusitado de diversos siniestros”.

“Si tenemos en cuenta, que en cada control 4 de cada 10 conductores da alcoholemia positiva, esto significa que el 40% de la mortalidad vial está involucrado el alcohol”, aseguró Héctor.

Respecto a los siniestros motovehicular, indicó que “solo se ha tenido en cuenta a los que tuvo que intervenir el SAME, con lesionados y su posterior traslado a los centros de atención médica e HIGA, no aquellos que no revisten de gravedad y se van del lugar del hecho, generalmente por irregularidades en la documentación”.