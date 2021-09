Este miércoles, se aprobó en la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante la Emergencia en Seguridad del Partido de General Pueyrredon, un proyecto elaborado por Vito Amalfitano, Roberto ‘Chucho’ Páez y Verónica Lagos. El Secretario municipal del área, Horacio García, fue invitado a la reunión por pedido del Frente de Todos, para brindar respuestas sobre la preocupante situación de la ciudad en este ámbito. “Hoy nos convoca la realidad que estamos sufriendo marplatenses y batanenses. Los hechos que suceden a diario, los pueden ver todos, y por eso es que pedimos hoy que viniera el Secretario de Seguridad. Necesitamos políticas urgentes en este sentido”, sostuvo el edil Vito Amalfitano.

El concejal Vito Amalfitano destacó que la propuesta del bloque “es resultado del trabajo junto a vecinas y vecinos”: “Ayer el intendente nos atacó diciendo que la oposición no hacía propuestas. Al contrario, hoy su funcionario dijo que las herramientas de esta emergencia son fundamentales. Nos gustaría que nos respondieran todos los pedidos de informes que realizamos, y que avancen las medidas que propusimos para la ciudad”, manifestó.

Sobre la Emergencia, remarcó que “es una propuesta que surge no sólo del bloque sino de la necesidad de todos lo vecinos y vecinas. Así también lo vio García, que aseguró que las herramientas de la Emergencia son fundamentales”.

“No entendemos por qué el intendente Montenegro nos atacó en conferencia de prensa y nos acusó de no aportar a la causa, cuando elaboramos propuestas como la que hoy se aprobó en comisión. Y si de ideas se trata, la creación de esta Comisión de Seguridad y de más de 30 proyectos sobre el tema, demuestran que nuestros aportes son permanentes. Al contrario, nos gustaría saber por qué ellos no respondieron los pedidos de informes que realizamos para saber cuál es el plan en seguridad, cuántas cámaras hay, si están funcionando, y qué políticas intentan aplicar para enfrentar esta situación”, agregó el concejal del Frente de Todos.

“Estamos muy preocupados por este tema y entendemos que es fundamental (como lo dijo el mismo funcionario oficialista), contar con las herramientas que propone nuestro pedido de Emergencia para darle una respuesta concreta a nuestras vecinas y vecinos”.