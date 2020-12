Alexis Bianchi, de 19 años es oriundo de La Plata y planificó unas vacaciones en Mar del Plata para viajar con su amigo. Por la obligación de reservar un inmueble antes de llegar a la ciudad, se comunicó con un hombre que estaba dispuesto a concretar el acuerdo de alquiler cuando recibió un repudiable acto de homofobia.

La intención del joven era reservar un departamento y realizó consultas a través de las redes sociales. Un marplatense respondió a su pedido, entablaron una conversación en privado y antes de confirmar el alquiler, el dueño del lugar le preguntó si era gay. El joven, desconcertado porque no se trata de un factor relevante, le respondió afirmando su orientación sexual.

Tras la respuesta de Alexis, el dueño le dijo: “no le alquilo a gays, chau” y agregó: “Mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

Ante la injustificada discriminación del sujeto, Alexis decidió viralizar la conversación, la cual recibió el apoyo de gran parte de la comunidad e incluso, intervino el INADI.

El posteo de Twitter se llenó de mensajes como el de la usuaria Carla Valeria Rivero quien escribió: “Toda mi solidaridad y repudio por lo que te sucedió. La excusa ha sido tan propia de un machirulo. Hace 25 años que trabajo con chicos, soy docente, trans y en todos estos años ninguno se contagio “ser trans”. Los chicos naturalizan lo que los adultos convierten en tabú”.

“Me reía al principio porque en serio no podía creer que me esté pasando eso. Nunca me había pasado algo tan fuerte: que por mi orientación sexual no pueda alquilar un departamento. Aparte, es mi mejor amigo, no entiendo qué tiene de malo”, expresó a C5N Alexis.

Es lamentable que en pleno 2020 se sigan viviendo situaciones de discriminación. “En la comunidad lgbtiq+ la vivimos diariamente, pero algo como esto nunca”, explicó el joven en conversación con Crónica Tv.

Cabe destacar que Alexis y su amigo, luego de visibilizar el caso lograron alquilar otro inmueble en Mar del Plata y aclaró que decidió no realizar la denuncia “por los hijos” de esta persona y porque seguramente “es un viejo que vive de eso eso, me da lástima”, aseguró.