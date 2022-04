La Municipalidad de General Pueyrredon abre una nueva vía de comunicación con los vecinos. A través de una línea de WhatsApp 223-542-5609, se brinda respuestas a dudas e inquietudes relacionadas con el área de Licencias de Conducir.

Entre otras consultas, se puede recibir información sobre fecha de renovación de la licencia (prórroga, vigencia, plazos, etc.), centros de atención al vecino (con sus horarios, tipos de trámites, lugares de pago, etc.), el estado y seguimiento de los trámites y certificados de legalidad (vigencias, para homologarlo en el extranjero, tiempo de entrega, etc.), o, en caso de tener infracciones, el contacto de la autoridad competente de las distintas jurisdicciones.

Cabe destacar que la atención por esta nueva vía de contacto es de lunes a viernes de 8.30 a 18.30

Otros espacios de atención

Se recuerda, además, que en el sitio web de la Municipalidad, los vecinos pueden conocer la fecha de vencimiento de la licencia, el material de estudio o bien obtener turno en los lugares de atención en forma presencial como Colegio de Abogados (Alt. Brown 1958), CETAC (Moreno 4263), ACA (av. Colón 2450), Distrito Descentralizado Vieja Usina (Ayolas 3670) y Distrito Descentralizado el Gaucho (Juan B. Justo 5665).

También se pueden realizar consultas a través del correo electrónico licenciasdecondicir@mardelplata.gov.ar .