Renovarán el Faro de Punta Mogotes en Mar del Plata: para se utilizará a partir de ahora

Con el objetivo de en valor el predio del Faro Punta Mogotes en Mar del Plata, desde el Gobierno realizarán dos proyectos significativos en materia de ciencia, tecnología y memoria.

Este viernes realizaron un acto en el que estuvo presente el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi; la Directora de ANSES, Fernanda Raverta; el Subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Pablo Nuñez; y el Director del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas (CIIMAR), Daniel Antenucci, entre otros representantes de instituciones científicas, tecnológicas, universitarias y organismos de Derechos Humanos.

En el evento, se anunció el inicio de las obras del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas (CIIMAR) y se firmó el convenio para la construcción del “Espacio de exploración, comunicación e interpretación. Ciencia, memoria e identidad”, con una inversión de 400 millones de pesos.

En su ejecución participarán el Ministerio de Ciencia, el CONICET, la Secretaría de Derechos Humanos, y la Fundación Innova-T. Estos dos proyectos se fusionarán y tendrán lugar en los terrenos del Faro, situados en Avenida de Los Trabajadores 5700, en Punta Mogotes.

Playas de Faro Mar del Plata Foto: Mirar

En su discurso, Daniel Filmus recordó: “Estuvimos acá cuando empezamos a pensar que el programa ‘Construir Ciencia’ podía dar lugar al desarrollo del CIIMAR en este predio. Con respecto al tema de la memoria, trabajamos con la Secretaría de Derechos Humanos, la Universidad y el CONICET y hoy estamos en vísperas de llamar a licitación de este espacio de memoria vinculado a la ciencia”.

En relación con este último punto, el Ministro consignó que el tema de la memoria “es central para cualquier proyecto de país. Es imposible no tomar como eje central el terrorismo de Estado y la lucha de los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar. El espacio de memoria que estamos planteando pone al alcance de las y los jóvenes y más chicos la indignación que causa el terrorismo de Estado, que no pasa solamente por la razón. Queremos que asuman que eso no puede volver a pasar”.

Por su parte, Fernanda Raverta expresó: “Para nosotros los marplatenses esto es muy importante. Construir un lugar que nos merecemos para tener una ciudad que pueda conjugar la formación, el mar, la investigación, la universidad pública, los derechos humanos, nuestra historia”. Y finalizó: “Tenemos que tener una mirada integral de la ciudad en la que queremos vivir, donde profesoras y profesores de ciencia puedan ir y encontrarse con nuestra historia y hacer de la Iniciativa Pampa Azul un proyecto productivo en una ciudad que se merece mejores propuestas laborales y mejores condiciones de desarrollo”.