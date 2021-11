“En enero pasado tuvimos que movilizarnos para lograr paritarias y un plus de temporada porque nadie quería pagar. Tuvimos una temporada que no fue y sin embargo por la lucha y las reuniones logramos sostener ese plus para que los trabajadores no perdieran un derecho que tienen hace 20 años. Luego tuvimos un ajuste del 15% en sep-oct-nov que se hace no remunerativo en diciembre y hoy podemos decir que hemos logrado paritarias entre el 49% y 50% en los sectores que representamos y un plus de temporada de más del 100% de enero a marzo”, indicó la secretaria General Adjunta de UTHGRA Mar del Plata Nancy Todoroff este mediodía en un encuentro con la prensa en el cual estuvo acompañada por el dirigente nacional de gastronómicos y hoteleros Luis Barrionuevo, quien remarcó: “En un rubro que ha tenido grandes problemas como el nuestro, quizás no tenemos las mismas paritarias que otros que sí pudieron trabajar en la pandemia, sin embargo, la discusión nos permitió recuperos importantes”.

En este sentido, el convenio logrado con FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) y otras cuatro cámaras es del 49% a cobrar entre enero y mayo, excepto CACYR (Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios) que cerró en el 50% con 20% en enero, 10% en marzo y otro 20% en marzo.

Dirigentes de UTHGRA Mar del Plata confirmaron el convenio logrado en las últimas horas.

Particularmente en Mar del Plata, la gestión de actual conductora del gremio y la candidata a Secretaria General por la Lista Celeste, permitió un plus acorde al recupero actual: “El año pasado fue reducido pero no se perdió. Este año gracias al impulso logramos que se firme en poco más del 100% de aumento, lo cual era necesario. Vendrá muy bien para recuperar también trabajadores. Estamos muy contentos con los resultados y sobre todo por lograr que desde enero tengan en su bolsillo lo que realmente necesitan. Vamos a tener una gran temporada, con reservas importantísimas en enero y creemos que como los gastronómicos y hoteleros acompañamos en las malas al sector, ahora también debemos recibir de las buenas”.

En relación al trabajo no registrado o los pagos por fuera de la escala que hacen algunos empresarios, indicó que “es uno de los trabajos que llevamos adelante en cada visita a establecimientos y en estos meses hemos logrado mejorar muchas de esas situaciones”.

“El trabajo en negro existe y a aumentado como en muchos sectores pero es algo que seguimos de cerca al igual que el cumplimiento de los convenios y las paritarias firmadas”, añadió Barrionuevo y subrayó: “Los trabajadores van a cobrar este mes de diciembre lo que queda de la paritaria 2021 y en enero comienzan con la paritaria 2022″.

Elecciones internas

En referencia a las elecciones para la nueva dirigencia local de UTHGRA que se llevarán a cabo este jueves 2 de diciembre, Barrionuevo decidió manifestarse oficialmente respecto a la lista opositora: “El que encabeza la Lista Verde me pidió participar en las elecciones y le dije que no iba a haber problemas y que iba a tener las garantías para competir. Pero lo que no acepto son las mentiras ni las irresponsabilidades ante la posibilidad de conducir una entidad como este gremio, que tiene que ver con la administración, la gestión, el desarrollo, la capacitación y el cuidado de los trabajadores en la salud y el esparcimiento”.

En este sentido aclaró que “por mucho tiempo dijo que él estaba con Barrionuevo, lo cual yo tuve que salir a desmentir ante cada llamado de los empresarios o de los propios trabajadores porque en ningún momento le di el aval, porque no tiene conducta. No acostumbro hablar mal de un compañero, pero la mentira tiene patas cortas y era momento de aclarar. No es la persona en la cual nosotros podemos confiar en la responsabilidad de dar la conducción local, porque no está a la altura”.

Por eso, “nosotros elegimos apoyar a Nancy Todoroff para nuestra seccional, porque las grandes inversiones que haremos desde el plano nacional para la seccional local merecen responsabilidad. Mar del Plata tendrá la mejor estructura del país con su futuro edificio, porque es lo que se merece la ciudad, por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay, por la gran familia que somos”.

Además de acusarle a la opositora Lista Verde falta de “seriedad y conocimiento para el éxito de el gestión”, afirmó que “este chico está sponsoreado por un sector que no tiene nada que ver con la gastronomía”, en referencia a la familia Moyano, al frente de Camioneros.

Afirmó que “si en este tiempo ayudamos a los empresarios y acompañamos fue porque sin capital no hay trabajadores. Pensar lo contrario es necedad” y confió que “estamos llegando a un punto de ver con mucha esperanza el recupero. Fueron 18 meses trágicos. El sindicato estuvo a la altura de las circunstancias, asistiendo con todo lo que se pudo, con plata, con alimentos, sábanas, abrigo, etc. Y pese a solo tener un 20% de recaudación subsistimos con nuestros ahorros, sobre todo en pos de la Obra Social, cuando en la mayoría de los gremios los sistemas de salud están en quiebra porque los aportes son bajos y los insumos médicos están en aumento permanente y en dólares. Respondimos con dinero del sindicato, aunque sean administraciones distintas, porque el dinero es de los trabajadores también”.