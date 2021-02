En las primeras horas de este jueves, miembros del Tribunal Docente Tendencia, integrante de la lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), denunciaron que escuelas de Mar del Plata no han recibido ni alcohol, ni barbijos ni elementos de higiene en el contexto del inicio lectivo.

En diálogo con 0223 radio, una de las referentes de la agrupación, Fernanda Díaz dijo: “Hay escuelas donde los directivos dijeron que no podían abrir por las condiciones de infraestructura pero ahora también nos encontramos con que faltan estos insumos esenciales. Estamos haciendo notas para dejarlas en dirección y elevarlas a inspección. Les pedimos a los docentes que vean esto que se retire porque se viola un protocolo que pone en riesgo la salud de todos”, advirtió.

Además, en la misma entrevista, la trabajadora habló sobre el protocolo que confeccionó la gestión de Axel Kicillof para la vuelta a clases y aseguró que se trata de un documento “larguísimo, inconsulto y hecho a espalda de los docentes”.

“Es imposible de aplicar. Lo veníamos señalando y lo estamos comprobando porque además el Estado no cumple en proveer estos elementos de higiene y seguridad”, volvió a advertir Díaz.

No obstante, en su discurso, la gremialista también habló sobre el estado actual de los edificios de las escuelas, debido a su deterioro y a la poca atención que se le dio en el 2020. “En Mar del Plata se sabe el estado calamitoso en el que están las escuelas. No es un reclamo de ahora sino de décadas. Pero en el 2020 encima no se hizo prácticamente nada de arreglos estructurales para permitir que haya luz, gas, agua potable, cloacas, ventilación, y otras cosas básicas. Lo que se hicieron fueron acciones que son más de maquillaje”, señaló.

Finalmente, Fernanda también habló sobre la falta de vacunas hacia los docentes y la rápida decisión de abrir las escuelas sin tener las condiciones preparadas.