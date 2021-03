No hay limites o edades para cumplir los sueños, y Mari Pierantoni es un claro ejemplo de eso. La señora de 81 años elige Mar del Plata para vacacionar hace tiempo y ahora se animó a una aventura llena de adrenalina: tomar su primera clase de Surf.

Mari es oriunda de la localidad santafecina de Carcaraña y después de cuatro años decidió volver a vacacionar en “La Feliz” no solo para estar con sus amigas sino para cumplir su ansiado sueño de surfear.

“Venía todos los años toda la temporada, pero hace cuatro años que no venía porque tenía a mi marido enfermo que hace seis meses falleció”, detalló la mujer en diálogo con 0221, y agregó: “Ahora me animé a venir porque tengo a todas mis amigas acá”.

El lugar elegido por Mari fue el balneario San Sebastián de la zona de La Perla: allí tomó su primera clase y se animó a una segunda. “No me paré porque tengo una operación en la rodilla, pero me pude sentar”, detalló emocionada.

Vestida con su traje de neopreno, la santafesina posó junto a la tabla con una gran sonrisa y satisfacción por haber cumplido una de sus mas ansiadas metas. “Siempre lo deseaba, pero nunca pensé que iba a cumplirse. Fue muy lindo. Es un disfrute que no se puede explicar”, señaló.