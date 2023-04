El video viral de un surfista golpeando brutalmente a una colega cuando discutieron por una ola

El surfista brasileño Joao Paulo Azevedo agredió a una colega estadounidense en una absurda pelea por una ola en Bali. Luego de que se conociera la noticia, una expareja de Azevedo reveló un historial de violencia.

En un video que se difundió en las redes sociales, se puede ver el momento en que Sara Taylor choca con el amigo del brasileño, Adriano Portela, cuando ambos intentan agarrar la misma ola.

Tras el choque, entre Taylor y Portela, Azevedo se acerca en su tabla y le da un golpe de puño a la mujer. “Después de derribarme en mi primera ola, me dio un puñetazo en la cabeza”, dijo la mujer.

Lejos de terminar, la pelea continuó en la playa. Cuando la norteamericana y su grupo de amigos se acercaron al brasileño para reclamar por su violenta actitud, el surfista les dio golpes de puño.

“Él estaba gritando algo de que era su ola y le pregunté ‘¿ese de ahí eras tú?’. Y él me dijo que no, que era su amigo... yo no quería discutir, solo surfear, así que le tiré agua a la cara, como diciéndole que parara. Seguí nadando y fue entonces cuando me golpeó”, contó Taylor al diario brasileño G1.

“Estaba en estado de shock, pero no quería sentirme derrotada, como si me hubieran asustado, así que seguí surfeando durante al menos una hora”, agregó.

Tras el violento episodio, Azevedo eliminó todas las fotos de sus redes sociales. Antes de hacer esta maniobra, había subido un video donde aseguraba que había querido defender a su amigo porque había confundido a Taylor con hombre.

Un surfista con historial violento

Según informó el sitio 20 Minutos, a raíz del episodio tres exparejas del brasileño se manifestaron al respecto y las tres afirmaron que, durante sus relaciones con Azevedo, habían sido maltratadas.

“Salí con JP Azevedo en 2018 y 2019. Se acabó el día que me agredió y terminé en el hospital con traumatismo craneal”, contó Carol Braga en sus redes sociales.

Tras el hecho, la ex mujer de Joao Paulo Azevedo contó que había sido víctima de violencia de género - Instagram Carol Braga

“Me daba vergüenza que me vieran, especialmente mi hija, a la que quiero tanto. Me aislé 3 meses en una casa en Río hasta que se me fueron las marcas. Pero las del corazón siguen ahí”, agregó.

“Hoy, después de ver esta noticia, decidí hablar y exponerme. No sé si estoy haciendo bien. Perdóname hija si no te gusta. Pero deseo más paz en el mundo”, cerró.