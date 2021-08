Pamela Godoy es una dentista maipucina que utiliza sus redes sociales para concientizar a sus usuarios sobre la correcta limpieza bucal. En sus publicaciones informa sobre la importancia de comprar un cepillo de dientes que sea apto para cada persona.

//Mira también Entrenadores de Maipú fomentan la defensa personal para mujeres

“Todo siempre va a depender de las necesidades de cada persona. Es una realidad que no todas las bocas son iguales”, explicó la profesional a Vía Mendoza. La correcta limpieza bucal no depende solo de este elemento es fundamental la pasta de dientes que se use y el correcto uso de hilo dental diario.

Cepillo de dientes

Para adultos : debe tener un tamaño normal , ni muy grandes ni muy pequeños. El mango debe ser en lo posible recto y debe poseer de ocho a diez penachos . Los pelos del cepillo no deben sobre pasar las cuatro hileras de ancho y debe poseer una cabeza redondeada.

Para niños: es correcto que usen cepillos de dientes más pequeños. La edad de su uso suele estar indicada en la caja de los mismos.

Como recomendación general la profesional aconseja cepillar los dientes de cuatro a cinco veces por día luego de cada comida. De esta manera se puede prevenir enfermedades de los dientes y de las encías.

Por otro lado, la dentista recomienda cambiar el cepillo dental cada tres meses. “Una buena forma de recordar este cambio es comenzar el “ciclo de vida” de un cepillo cuando comienza una estación”, dijo.

Este cambio ayuda a que el cepillo sea más efectivo y se logra remover la placa de los dientes y encías de una mejor manera.

//Mira también PASO 2021: Conocé los precandidatos a concejal para Maipú

Pasta dental

Para los adultos la dentista recomienda que la pasta dental sea de uso diario . “Las pastas blanqueadoras y para la sensibilidad dental deben estar indicadas por un profesional”, advirtió.

Godoy afirma que la pasta de dientes para niños es buena para los más pequeños ya que aporta el flúor que necesitan y ayuda a generar el hábitos de lavarse los dientes.

Publicación de Pamela Godoy. Publicación oficial

Sobre sus publicaciones

El contenido en las redes sociales de Pamela Godoy tiene como objetivo principal concientizar a las personas sobre el cuidado de los dientes. Además informa sobre distintas enfermedades para que se tenga más conocimiento.