La emprendedora tenía en su destino estudiar otra carrera, pero cuando comenzó ingeniería descubrió que no era lo suyo. Actualmente tiene su propia marca de postres y dulces, que se llama “Carmela Pastelería”.

Mariana Mercado es la creadora de este proyecto, la joven salió de un colegio técnico de Las Heras en 2011 y se iba disponer a estudiar en la facultad en 2012. Fue en los comienzos como estudiante que se dio cuenta que eso no era para ella.

Luego, empezó con los cursos de pastelería y cocina en el Instituto Arrayanes. Sus padres la apoyaron para que realizara el curso, con la expectativa de que después siguiera con la carrera de ingeniería.

La joven pastelera. Foto: Mariana Mercado

En el año 2013 se inscribió en la tecnicatura y a mediados del 2015 se recibió. Mientras cursaba en el instituto gastronómico, trabajaba para un catering que hacia productos dulces y ahí descubrió que lo más le gustaba era la pastelería.

El emprendimiento ha sufrido modificaciones, al principio llevaba el nombre de la pastelera y tenía inconvenientes para vender los productos. Así que en el 2017 estudió marketing para poder complementarlo.

Cómo fue la aceptación de cambio de carrera

Mariana iba a ser ingeniera como la mayoría de su familia, ella admite para Vía Mendoza: “Fue re difícil. Mi papá es ingeniero, mis hermanos estudian ingeniería y mi mamá es profesora de matemática. Me decían no, fíjate si podés vivir de la gastronomía”.

Mariana junto a sus padres. Foto: Instagram Carmela Pastelería

La pastelera apostó a su sueño y pasión, por lo que fue creciendo profesionalmente muy rápido. “Cuando vieron que yo venía bien y me gustaba, me bancaron. Siempre me han bancado, es más son mis principales catadores”.

Su rol docente

La emprendedora también ha trabajado como educadora en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y en la Dinaf, donde daba clases de oficio a los más jóvenes y también en la tarde a vecinos de la zona.

En esta experiencia laboral Mariana destaca “Los chicos re valoran, yo ahí no enseñaba solo cocina, les enseñaba a trabajar en equipo. Muchos no sabían leer o escribir por lo que había que ir adaptando las medias de peso, por ejemplo”.

Curso intensivo, dictado por Mariana. Foto: Instagram Carmela Pastelería

En 2021 también fue la encargada de capacitar a personas en una escuela de Godoy Cruz con cursos para que pudieran emprender o mejorar lo que ya sabían. Fue un programa organizado por la provincia y la respuesta en inscripciones superó el cupo.

Los productos de Carmela Pastelería

Una de las cosas que más le encargan son los brownies, la pastelera ofrece cuatro variedades de este producto. El otro pedido en auge son las tortas altas de buttercream.

Torta brownie. Foto: Mariana Mercado

Pero también aclara que las cosas dulces van cambiando con la temporada y los requisitos de los clientes. Como, por ejemplo, las tortas frutales para quienes no les gusta tanto lo empalagoso.

Carmela Pastelería tiene 1 año y meses en funcionamiento. En julio del 2022, cumple dos años como emprendimiento.

Los macarons son uno de los productos que más le cuesta hacer a la pastelera. Foto: Mariana Mercado

Mariana siempre está estudiando y tratar de generar productos nuevos. Su inspiración es de TikTok y luego las reparte entre sus allegados para que les den una devolución y si funciona para incorporarla.

La emprendedora desmiente que las tortas frescas se hacen en un día. “Una torta de bizcochuelo alta, que se usa ahora, lleva un proceso de tres días. El primer día se hornea, el segundo día se rellena y el tercer día se decora”, agrega.

Mariana se maneja a pedido, con anticipación, por el proceso de preparación. Pueden encontrar sus tortas y postre en Instagram o Facebook como Carmela Pastelería.

