Es una realidad que el mundo ambiental y animal está sufriendo, gracias a miles de años de malos tratos. Las consecuencias del uso compulsivo recién se están empezando a sentir y hay muchas personas que hacen lo posible para que el impacto sea menor.

Debido a esto surge el movimiento vegano como un estilo de vida para resguardar al medioambiente. Una lasherina abraza esta ideología y desde sus redes sociales comparte recetas y concientiza sobre el “cruelty free”.

Se trata de Barbi Giancarelli, una mendocina proveniente de Las Heras que se convirtió al veganismo en el 2020 y actualmente promueve la ideología desde su Instagram y TikTok. Uniendo las dos redes sociales, la joven tiene más de 17 mil seguidores.

Qué es el veganismo

Barbi pudo explicar con sus palabras a Vía Mendoza, de que se trata realmente este estilo de vida al que ella sigue.

“El veganismo es una postura ética, moral y política que plantea que los animales no están acá en este mundo y compartiendo nuestro ecosistema para ser uso y consumo nuestro”, explicó la joven.

Significa que el veganismo está en contra del uso animal para transporte, alimentación, vestimenta y diversión. “Va más allá de solamente la alimentación”, expresó Barbi, agregando que están en contra de usar caballos para andar siendo que “tenemos dos pies para caminar”.

La razón de abolir el uso y consumo animal en la vida de un vegano se basa principalmente en el sufrimiento que es sometido un animal para luego ser aprovechado por el humano.

Además, se busca la disminución de la contaminación de las diferentes industrias que utilizan a los animales como su principal materia prima.

El camino de la joven hacia el veganismo

Barbi es vegetariana desde el 2019 y un año y medio más tarde se convirtió al veganismo. “En cuarentena tomé la decisión de dejar de consumir quesos, que era lo último que me faltaba”, contó la lasherina.

No fue una transición dura, ya que la joven no estaba consumiendo otro producto animal que no fuera el queso, su debilidad como ella lo describe. “Lees cosas, te informas y me di cuenta que no puedo seguir contribuyendo a esta industria si estoy tan en contra de esto”, detalló Barbi.

Tanto cuando dejó la carne como cuando dejó todo producto de origen animal, fue decidir y dejar de consumir estos alimentos. Si bien al principio se tentaba, ella asegura que la cuestión moral es más importante que una tentación.

“Lo digo muy subjetivamente. Creo que el veganismo es mejor por una cuestión de estar bien con los animales y porque sé como influye en lo ambiental”, indicó Barbi.

Para ser vegana, Barbi tomó como hobby la cocina. Era algo que ella antes no hacía y no le gustaba, pero una vez que cambió de estilo de vida, ese sentimiento cambió.

“Ahora sé que cuando cocino, estoy nutriendo a mi cuerpo y sé que no le estoy haciendo daño a nadie. Eso me satisface mucho”, expresó la joven.

Algunos consejos para comenzar a incursionar en el veganismo

Barbi sabe que no es algo sencillo convertirse al veganismo y está bien al tanto de todos los mitos que hay alrededor de la ideología. Para combatirlo y concientizar de su estilo de vida, la joven usa a sus redes sociales como plataforma.

Sube videos de recetas, videos explicativos del veganismo y como es su postura frente a otras. Responde preguntas y ayuda a las personas que quieren iniciar su camino. Tiene varios videos virales y su red crece todos los días.

De acuerdo a Barbi, estos son los consejos más importantes a tener en cuenta si una persona quiere convertirse al veganismo: