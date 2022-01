Durante el miércoles en el grupo de “Protectoras de animales de Mendoza” de Facebook denunciaron abandono animal por parte de unas personas del departamento de Las Heras. En la publicación se ve la foto de la vivienda donde tenían a un caballo en condiciones deplorables.

La publicación en el grupo ,que solidariamente trabaja para proteger animales, la realizó Lorena Luz del Alma. En el texto indico “vino la policía y lo sacaron del lugar y tomaron datos al dueño”.

La vivienda donde estaba el caballo en pésimas condiciones está ubicada en la calle Burgos y Roca de Las Heras. Esta localización es en pleno Centro de la comuna a solo una cuadra de la plaza central, a las orillas de las vías por donde actualmente pasa el metrotrenvía.

“Han dejado un caballo con una carretela atado al rayo del sol sin agua”, añadió la vecina lasherina. La mujer indicó que llamó a la policía , pero que no podía quedarse a ver si llegaban para rescatar al animal porque tenía que irse a trabajar. “Me dijeron que venían pero me da miedo que no hagan nada. Alguien por la zona que se acerque por la favor”, pidió.

Publicación en Facebook de la vivienda donde estaba el animal. Foto: Miembro del grupo

Para concluir la publicación la mujer pidió que se difundiera y varias personas de la zona se encargaron de hacerlo y se viralizo en varios perfiles de ciudadanos del departamento.

Entre los comentarios de las personas de compartieron el mensaje común fue la preocupación por la ola de calor que se está atravesando el país y los más de 35° que se viven en Mendoza. El fin del mensaje de difusión es para que el animal no sufra un golpe de calor.

Cuidados para evitar un golpe de calor en animales

Las recomendaciones para todos los animales es la de mantener la provisión de agua fresca y procurarles espacios de sombra para descansar. En general se recomienda que estén en lugares frescos.

Otras recomendaciones a tener en cuenta también es la de no atarlos y dejarlos elegir el lugar donde quieran estar, no someterlos a ejercicios inadecuados en horarios insólitos y no dejarlos en el auto cuando se va a hacer un mandado.