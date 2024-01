Pedido de solidaridad: se quedaron en la calle tras el temporal en Bahía Blanca y ahora viven en la Terminal de La Plata

Una familia de la Bahía Blanca está atravesando por un momento crítico y necesita la ayuda de todos para que puedan salir de su situación: tras el temporal que azotó en su localidad hace tres semanas, se quedaron en la calle. La pareja, junto a sus seis hijos, duermen en la Terminal de La Plata hace días y están intentando por todos los medios llegar a San Luis o Río Gallegos.

La historia de la familia de Bahía Blanca

Jorge, que trabaja como plomero gasista, y su esposa, tienen seis hijos: el mayor tiene 11 años, mientras que el más pequeño tiene un año y tres meses. En diálogo con Vía País, contó cómo comenzó el episodio que está pasando actualmente junto a su familia: “Se cayó un eucaliptos en mi casa y la partió a la mitad. Nosotros no estábamos ahí porque presentíamos la situación como se venía, nos quedamos en la casa de un vecino”, indicó.

Jorge está desesperado para poder darles un techo y comida a sus hijos. Foto: Gentileza: Jorge

“Por decisión mía, fue irnos a Neuquén porque tengo un primo ahí que me ofreció trabajo como cañista. No conseguimos ningún lugar para alquilar, entonces compré unas carpas estilo camping, pero se acercó gente del gobierno y me dijeron que no podíamos vivir así porque iba a perjudicar a mis hijos. Entonces, nos entregaron pasajes para ir a La Pampa”, añadió.

Debido a la situación angustiante de no saber qué hacer, a Jorge lo tuvieron que internar de urgencia: “Me dio un golpe de tanto estrés, pero tuve que pedir el alta de forma voluntaria. Tomé la decisión de buscar a mi hermano, que hacía tiempo que no lo veía, en Claromecó, pero me enteré que se había mudado a Río Gallegos”.

Y continuó diciendo: “Conocí a una persona por intermedio de una radio FM que había hecho una nota para ofrecerme trabajo. Me dijo: ‘Yo tengo un lugar para que te quedes con tu familia y tengas trabajo. Tengo una cooperativa’. Tomé la decisión de irme hasta Constitución y esperar a esta persona, pero nunca apareció. Nos bloqueó de todos lados”.

Necesitan ayuda para llegar a Río Gallegos o San Luis. Foto: Gentileza: Jorge

Jorge resolvió no quedarse en Constitución y dirigirse a La Plata: “No conseguimos un lugar donde alquilar, volvimos otra vez a la situación de calle. Dormimos en la Terminal hace dos días, ya no damos más. Veo a mis hijos que me preguntan: ‘Papi, ¿Cuándo vamos a volver a casa?’, y me pone mal. Tiemblo todos los días, llevo tres días sin dormir, de los mismos nervios no como. Vendí las únicas cosas de valor que tenía: un teléfono y una máquina de soldar, para que ellos pudieran comer”, indicó.

El desesperado pedido de la familia

“Lo único que queremos es llegar a Río Gallegos, que tengo mi hermano, o sino, ir de mi hermana, que está cerca de San Luis, y poder terminar con esta situación. Queremos llegar a destino y tener un techo digno para mi familia, poder salir a trabajar y llevarles el plato de comida a mis hijos”, indicó angustiado Jorge.

Sobre su situación actual, afirmó: “La misma gente de la terminal nos acobijó. Nos han dado para que pudiéramos comer y nos calentaron agua. El de seguridad nos dio un lugar para que pudiéramos dormir, eso se aprecia mucho como ser humano”.

Aquellos que deseen ayudar a la familia, se pueden contactar al número de teléfono de Jorge: +54 9 2236 89-2780, o depositarle a su cuenta de Mercado Pago con el alias: Franchesca.paul.