Pedido de solidaridad: Una madre de Rafaela lucha contra el cáncer, mientras cuida a su hija que tiene una grave enfermedad

Una mujer de Rafaela, Elizabeth Ordoñez, lucha diariamente contra el cáncer de mama, mientras que cuida de su pequeña hijita que padece de mielomeningocele. Para que su nena pueda continuar con su tratamiento, Ordoñez vende pan dulces cada domingo, pero necesita la ayuda de todos para poder solventar los gastos.

El estado de salud de Elizabeth y su hija

En diálogo con Rafaela Noticias, Elizabeth comentó sobre su estado de salud: “Tengo cáncer de mama con metástasis ósea avanzada. Pasó a etapa terminal hace un tiempo, lo cual me imposibilitó trabajar. En este momento, estoy siendo asistida por mi mamá que me ayuda a hacer la mayoría de las cosas que no puedo hacer”.

Por otro lado, contó cómo se encuentra su hija, Luz: “Tengo una nena de 13 años que tiene mielomeningocele. Ahora tenemos que realizarle una cirugía, es por el tema de la columna. Es una operación bastante complicada, ella ya fue operada anteriormente. Tienen que despegarle la médula y colocarle una prótesis, que también hay que comprarla. No estamos contando con el capital en este momento”.

El pedido de ayuda de Elizabeth

Para poder cubrir todos los gastos, Elizabeth se encarga de vender pan dulce casero: “Hacemos ventas los domingos, porque es el único día que tengo a alguien que me haga los repartos. Lo tengo a mi hermano, que es el día que no trabaja. Con esa plata, tratamos de tirar en la semana, pero por ahí no se llega”.

Elizabeth solicita la ayuda de todos para poder cubrir los gastos de cirugía de su hija. Foto: Rafaela Noticias

Y continuó diciendo: “Vendo todo lo que es pan con chicharrón, pan común, pan relleno. Antes también hacía comida, pero ya no”. Por otro lado, indicó que también tiene gastos en pañales para su hija y de sondas intermitentes: “Las usa y después se tiran, son carísimas. Por ahí no se llegan a comprar todas y tiene que reutilizar una sonda, que no es bueno para su salud, pero la doctora me dijo: ‘Si no te queda otra, reutilizala’. El hospital me las estaba dando, pero tengo que llevar unos papeles para que se vuelvan a tramitar y me las vuelvan a otorgar otra vez”.

Finamente, Elizabeth agradeció a todos aquellos que la ayudaron: “Desde el momento que empecé a transitar esta situación, hubo mucha gente en Rafaela que me ayudó muchísimo con el tema de los pañales, que me trajo mercadería. También con dinero que me ayudó a pagar el tema de las sondas”, y añadió: “El que quiera colaborar con lo que es sonda, o pañales de adulto grande, o con mercadería, voy a estar muy agradecida”.

Quienes quieran ayudar a Elizabeth y a su hija, pueden comunicarse a al número de teléfono: 3492 33 8285 o al 3562 50 6698, también pueden contactarla por las redes sociales como Lizy Ordoñez. Recibe transferencias a través del CBU 3300520925200174659090 o el alias: PUERTO.SERIE.TERNA.