El desgarrador pedido de un padre en Neuquén: su hijo padece una extraña enfermedad y subió un video a las redes pidiendo ayuda

Mariano Fidel es un adolescente de 16 años, oriundo de Neuquén, y está transitando una dolorosa enfermedad que los médicos aún desconocen, es por eso que, para aliviar sus síntomas, toma morfina de tres a cuatro veces por día.

Su padre, desesperado con la situación de su hijo, se hizo viral con un video en las redes sociales, en donde pide una urgente ayuda, debido a que la obra social no le brinda ninguna respuesta.

¿Cuál fue el pedido del papá de Mariano?

“Soy Jorge Fidel, papá de Mariano. Mi hijo está cursando una enfermedad que todavía no pueden diagnosticar. No hay un diagnóstico porque no hay complejidad en Neuquén. Es una vida, muchachos. Mariano tiene 16 años y tiene derecho a vivir. Está sufriendo y está con morfina para poder sobrevivir. Que la burocracia no nos tape. Es una vida, no es un número”, explicó el padre del joven.

El neuquino recibió un trasplante de médula, pero, desafortunadamente, sufrió una recaída. Luego, le realizaron una intervención quirúrgica en el Hospital Italiano, donde su padre cree que debe permanecer para recibir el diagnóstico indicado. Mientras recorre los pasillos del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), advierte que a su “hijo lo intoxican de lunes a viernes y no atienden urgencias”. Es por eso que, muy enojado, denunció que “si te enfermás un viernes te podés morir tranquilo porque no hay derivaciones, no hay nada de urgencias”.

“¿Qué somos, un número? Lamento tener que hacer otro video como este para luchar por la vida de mi hijo”, indicó Jorge, realizando el reclamo a las autoridades sanitarias.

Debido al complicado cuadro que atraviesa Mariano, Jorge pidió que la derivación del joven se hiciera a través de un avión sanitario, debido a que ya no es posible hacerlo mediante una ambulancia.

“Los que no pueden recurrir a una cámara o no tienen recursos, ¿qué pasa, se mueren? Un día o cinco días, es la diferencia entre vivir y morir. Y Mariano tiene derecho a vivir, todavía puede vivir”.