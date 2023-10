Qué es Púrpura, la enfermedad que transita el hijo mayor de Belu Lucius

Belu Lucius utilizó sus redes sociales para hablar sobre la enfermedad que atraviesa su hijo mayor, Bautista, tiene el nombre de púrpura y se caracteriza por presentar sarpullido de puntos color morado producidos porque pequeños vasos sanguíneos derraman sangre en la piel, las articulaciones, los intestinos o los órganos.

La influencer decidió profundizar en el tema para dar más información y concientizar a sus seguidores sobre la enfermedad: “Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Sí. ¿Podía llegar a pasar? Sí”

“A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro” explicó Belu Lucius en sus redes sociales.

Esta afección suele darse en niños de 5 a 15 años; según la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene una evolución benigna y se autolimita sin generar muchas molestias más que las lesiones cutáneas.

Belu Lucius alentó a su hijo a través de una publicación en redes, dónde contó cómo estaba evolucionando del cuadro de la enfermedad en donde se le habían hinchado los pies y le había aparecido sarpullido en esa zona: “Lo bueno es que si él no pisa, no hay dolor y el pis tiene color normal. Vamos Bauti”. La influencer se mantiene positiva y le transmite ánimos a su hijo mayor para que no sienta dolores.

El festejo de cumpleaños del hijo menor de Belu Lucius

La influencer publica distintos momentos de su vida en sus redes sociales, esta vez compartió un momento muy especial, el cumpleaños número 4 de su hijo menor Benjamín.

Belu Lucius mostró los regalos de cumpleaños que recibió el pequeño y también las hermosas tortas que prepararon para el festejo en familia y para el lunes en el jardín para cantar el feliz cumpleaños con sus amigos.