Solidaridad en Neuquén: una familia sufrió un accidente y requieren la ayuda de todos para cubrir los gastos médicos

Un terrible episodio ocurrió el pasado 9 de diciembre, donde una familia sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N°151, el cual dejó dos muertos y tres personas heridas de gravedad que necesitan la ayuda de todos para curarse.

Eduardo “Pelu” Estrada (53) y las hermanas mellizas Melany y Alejandra Folco (25) son oriundos de Neuquén y requieren una serie de elementos tras el siniestro, desde prótesis, placas hasta clavos de titanio, es por eso que su familia realiza actividades solidarias para juntar fondos.

El terrible accidente de tránsito del 9 de diciembre. Foto: Captura

¿En qué estado se encuentra Eduardo?

“Mi esposo es el que más grave está, en este momento tiene quebraduras expuestas en ambas piernas y una quebradura de cráneo frontal. Necesita una prótesis para las piernas y la cara”, mencionó Carina Lloret, en diálogo con LMN Neuquén.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que Eduardo recibió una orden de compra para las prótesis de sus piernas: “Hoy salió la orden, pero lamentablemente al hospital se le rompió el Arco en C que da las imágenes y lo tienen que derivar a otro nosocomio. Lo más probable es que si no encuentran un hospital que pueda hacer la cirugía en la zona, lo deriven a Buenos Aires. En Cipolletti no tienen insumos en el quirófano, el hospital está muy complicado. Yo me ofrecí a comprar, pero no sé si aceptarán el aporte”.

“Ya vendimos casi 70 docenas de empanadas, con lo cual no cubro ni el 10%, pero de a poco se va a ir dando”, comentó Carina, debido a que ambas prótesis tienen un valor de 12 millones de pesos.

La dura pelea de las hermanas mellizas tras el siniestro

Una de las mellizas, Alejandra Folco, sufrió quebraduras expuestas en ambos brazos: “Le colocaron tutores y recibió el alta ambulatoria”.

“Ella va a quedar con secuelas, lo mismo que mi esposo. Ya nos dijeron que le va a quedar una pierna más corta que la otra”, explicó Carina, quien, además, mencionó que necesita casi 3 millones para solventar los gastos médicos de la pariente.

Melany Folco, otra de las hermanas accidentadas, fue trasladada al Hospital Provincial Neuquén donde lograron conseguir una de las placas de titanio: “Lo otro lo compramos para el húmero y un omóplato. En total fueron $1.030.000, entre placas y clavos de titanio”, indicó.

¿Cómo ayudar a la familia?

