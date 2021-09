En el marco del regreso de las clases, de las aulas llenas y del fin de la educación en casa para los chicos, se dio a conocer este miércoles un caso que preocupó a varios padres de La Plata. Se trata de una intoxicación que ocurrió en una institución de la ciudad y que terminó con varios jóvenes enfermos por un pastel de papas.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el Colegio Manantiales de La Plata donde se desató la polémica cunado un grupo de padres reclamaron que sus hijos de primarias se encontraban en mal estado y aseguraron que sus hijos “se intoxicaron por ingerir un pastel de papas en mal estado”.

“Ayer al mediodía les dieron el pastel de papas, los chicos se intoxicaron y enseguida comenzaron los comentarios en el grupo de WhatsApp. Mi hija se descompuso y estuvo doblada de dolor durante la tarde y la noche. Hoy amaneció mejor y pudo ir a la escuela”, comentó al respecto una mamá de una nena de segundo grado de la primaria, en diálogo con 0221.

A su vez, en la denuncia que realizaron, agregaron que se trataría de una comida que dieron en la institución y que sospechan que el problema sería por parte de la materia prima porque “no es comida en viandas sino que hay personal que se dedica a cocinarle a los chicos”.

En este contexto, agregaron: “Los nenes dijeron que la comida, en realidad la carne picada, estaba agria y que como al no haber otra opción comieron igual. Eso es grave. Una nena que decidió no almorzar por el gusto de la carne no presentó ningún problema”, expresó.

Por su parte, desde el área municipal de Bromatología aun no tomaron la denuncia de los padres pero se comprometieron a realizar una inspección en el lugar.