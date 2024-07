Cómo funcionan y cuánto salen los detectores de monóxido de carbono en Córdoba

En tan solo una semana, 10 personas fallecieron en Córdoba por distintos incendios y por intoxicaciones con monóxido de carbono. Los casos más recientes involucraron a una familia de San Luis, que fue encontrada sin vida en su hogar. Otro dramático hecho fue el incendio en un edificio en pleno centro de la Capital, donde cuatro vecinos murieron.

Ante este panorama y el uso intensivo de artefactos de calefacción por las bajas temperaturas, aumentaron las consultas por detectores de monóxido de carbono y de gas.

CÓMO FUNCIONAN LOS DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO Y GAS

El monóxido de carbono es un gas venenoso que se genera por combustiones deficientes y no es posible percibirlo, ya que no tiene olor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, impide la llegada del oxígeno a los órganos.

Por lo general, se produce por el mal funcionamiento de los artefactos que utilizan gas para su funcionamiento. Algunos indicios de esto es la coloración amarilla o naranja de la llama, la cual debe ser azul. También suelen aparecen manchas en las paredes y en los aparatos.

En el mercado, existen tres tipos productos:

Para detectar el monóxido de carbono. Para detectar pérdidas de gas envasado y natural. Combina los dos anteriores, ya que detecta tanto monóxido de carbono como gas natural o envasado.

En cualquier caso, el funcionamiento es similar:

Sensores . Los equipos cuentan con sensores que pueden detectar la presencia de gases envasados, gas natural y/o monóxido de carbono . Al percibirlos, generan una señal proporcional a la concentración del gas.

Alarma. Cuando detecta el gas, emiten una alarma sonora o visual para alertar a los usuarios.

Fuentes de alimentación. Los productos individuales (detecta solo un tipo de gas) son inalámbricos y funcionan a pila. Mientras tanto, el detector dual (detecta tanto monóxido de carbono como gas natural o envasado) va conectado a 220 V.

CUÁNTO SALEN LOS DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO O GAS

En Córdoba, una de las empresas que comercializa estos productos es SICCBA, ubicada en la calle Salto al 294 de barrio Juniors de la ciudad de Córdoba. La firma vende los aparatos por separado y cuenta con promociones. Éstos son los precios:

Pack de detector de monóxido de carbono + detector de gas

Son dos aparatos diferentes.

Detector de monóxido de carbono . Percibe gas venenoso producto de una mala combustión. Es inalámbrico, utiliza tres pilas AAA.

Detector de gas . Percibe pérdidas de gas natural, gas envasado o gas de carbón . Va conectado a 220 V, incluye cable.

Precio del pack. 81.594 pesos.

El pack incluye un detector de monóxido de carbono y un detector de gas. Foto: SICCBA

Detector dual de monóxido de carbono y gas

Es un solo aparato .

Detecta tanto la presencia de monóxido de carbono como de gas natural y envasado .

Se coloca en la pared.

Va enchufado a 220V.

Ante la presencia de algún gas, emitirá un sonido de alta frecuencia.

Precio. 139.899 pesos.

El detector dual que ofrece la firma. Foto: SICCBA

Más allá de la utilidad de estos artefactos, los expertos recomiendan realizar una revisión anual de calefactores, calefones y cocinas. Además, se aconseja evitar el uso de braseros dentro de los hogares.