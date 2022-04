Un episodio de abuso sexual intrafamiliar conmocionó a la ciudad de La Plata. Un joven de 19 abusó de su hermanita de 10 años. Fue el padrastro quien lo vio y su madre llamó al 911 y lo entregó a la policía. “Nunca imaginamos que iba a suceder esto. Nos arruinó la vida, pero más a las nenas que son lo más preciado que tengo”, dijo la madre del joven que abusó sexualmente de su hermana.

El hecho ocurrió el pasado domingo en una casa ubicada en el barrio de Melchor Romero en 517 entre 519 y 520 donde vivían una mujer, sus tres hijas, su pareja y el hijo mayor de ella de 19 años. En un momento de la noche el padrastro se levantó al baño y sin quererlo se encontró con una terrible imagen que jamás podrá borrar de su cabeza.

El padrastro encontró al hijo de su pareja con los pantalones bajos delante de la menor de 10 años. (imagen ilustrativa)

“Al abrir la puerta de la habitación que da al comedor, veo al pibe con los pantalones bajos y a la nena también con los pantalones bajos”, contó el padrastro a El Día. El hombre dio un grito desesperado ante la situación y el joven “salió corriendo a la calle”, dijo el hombre. Acto seguido despertó a su mujer, y madre de la nena, para avisarle lo que acababa de suceder.

La detención del joven de 19 años que abuso sexualmente de su hermana

El chico de 19 años que abusó sexualmente de su hermana, vivía hasta hace poco tiempo en la provincia de Corrientes hasta que decidió mudarse a La Plata para vivir con su madre. “Él se fue con su papá hace 10 años, después de que me hicieran una denuncia falsa. Decían que yo le pegaba y no era cierto. En mayo del año pasado, me escribió por Facebook y me dijo que quería venirse a La Plata porque lo maltrataban. Yo le compré un pasaje y me lo traje”, relató la madre.

Una vez que la mujer fue informada por su pareja de que su propio hijo había abusado de su otra hija menor de edad, la pareja comenzó a buscarlo desesperadamente por el barrio. “Empezamos a gritar y los vecinos que estaban afuera lo agarraron, lo golpearon y quisieron lincharlo”, dijo el hombre.

En ese momento su mujer, y madre del agresor llamó al 911 para que interviniera la policía y los efectivos llegaron al lugar. “En ese momento observamos a un chico, el cual se encontraba golpeado en su rostro y cuerpo, con manchas de sangre en la cara y ropa”, explicaron fuentes policiales, quienes trasladaron al joven al hospital y posteriormente a la comisaría.

La madre del chico llamó a la policía quien lo traslado detenido a la comisaria (imagen ilustrativa).

La Dirección Departamental de Investigaciones (DD) de La Plata se hizo cargo del caso. La Justicia caratuló el hecho como “abuso sexual” y el detenido será indagado por el discal titular de la UFI N° 3, Juan Menucci. Según detallaron, deben hacerse las pericias, pero hasta el momento se cree que no hubo acceso carnal.