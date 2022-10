El platense Agustín Guardis, entre los más votados para irse de la casa de Gran Hermano

Luego del gran debut de Gran Hermano 2022 donde los protagonistas del reality se convirtieron en el centro de atención las 24 horas, el miércoles por la noche se realizó la primera gala de nominación y Agustín Guardis, de City Bell, fue uno de los más votados para irse de la casa más famosa del país.

Lo cierto es que Agustín, cuando entró a la casa, afirmó: “Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar tengo que generar conflicto, lo voy a hacer”. Al parecer su suerte no jugó de su lado, y sus compañeros decidieron que vaya a la nominación.

Cada uno comenzó a armar su estrategia de juego, y si bien, fueron pocos días de convivencia, se conocieron más: surgieron bandos y favoritismos. Para algunos estar nominado fue una sorpresa, pero para otros era más que sabido.

La presentación de Agustín Guardís, el platense que se encuentra entre los cuatro nominados de Gran Hermano

“Me gustan mucho las mujeres grandes, tengo mucha química con las señoras, MILF. Me encantan “¿Habrá mujeres más grandes dentro de la casa?”, de esta forma se presentaba el joven platense ante todos los televidentes. Entre otras cosas, Agustín contó que es analista político y trabaja en una cancha de fútbol 5. Ideológicamente, se considera anarquista, “alguien que va en contra del orden establecido”. En su cuenta de Instagram, se define como: “No soy libre, soy esclavo de la libertad”.

Quienes son los primeros nominados de la casa de Gran Hermano

Los motivos de los votos por parte de los participantes fueron por no haber tenido oportunidad de establecer vínculo. Tómas Holder y Walter “Alfa” Santiago obtuvieron la mayor cantidad de votos, 12 cada uno. Marcos Ginocchio y Agustín, quienes no se esperaban estar en placa, recibieron 7 votos por no haberse integrado en la casa, según sus compañeros.

Los primeros nominados de Gran Hermano son:Agustín Guardís, Tomás Holder, Walter “Alfa” Santiago y Marcos Ginocchio. Foto: Telefe

Por su parte, Martina este jueves anunciará qué participante decide salvar, ya que ella tiene esa posibilidad por haber ganado la prueba de líder.

Dónde ver Gran Hermano

El reality estará de lunes a lunes en la pantalla de Telefe a las 21.45. También en mitelefe.com. A su vez, lo que suceda en el interior de la casa podrá verse durante las 24 horas del día en Pluto TV, app de descarga gratuita.