Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron a Ensenada a lanzar el Programa Reconstruir y mostrar la unidad del Gobierno ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de CABA. Ante este evento quien intentó ser parte fue Juan Pablo “Pata” Medina pero no lo dejaron ingresar.

El exlider de UOCRA La Plata, llegó con un grupo de 70 personas al acto sin respetar las medidas de distanciamiento establecidas por la situación de pandemia. Según detalla Clarín, los seguidores de Medina lo arengaban en una de las primeras apariciones en público luego de que recuperara la libertad en el mes de febrero.

Pata Medina quiso ingresar al acto de Alberto Fernández. Captura LN+

“No está invitado, no se le va a permitir el acceso”, era la frase que se repetía una y otra vez cuando el sindicalista quería ingresar al predio en el que estaban el Presidente, la Vicepresidenta y demás funcionarios nacionales y de diferentes provincias. Ante la negativa, comenzaron los cánticos que pedían que se autorice la entrada, pero no fue posible.

Ante esta negativa, la delegación sostuvo: “Están haciéndole lo mismo que le hacía (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal”. Vale recordar que medina fue detenido por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión”.

Pata Medina quiso ingresar al acto de Alberto Fernández. Twitter

Al ver al sindicalista nuevamente en escena desde la oposición no tardaron de dar su opinión: “El Pata Medina en el acto de Cristina, Alberto y Axel. Todo un mensaje para los bonaerenses. Volvió la mafia”, señaló el diputado provincial, Alex Campbell. Tuit similar hizo Fernando Iglesias: “El Pata Medina en el acto de Cristina, Alberto y Kicillof contra las clases presenciales. Mafia o Educación. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás”.