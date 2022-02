Este martes por la mañana fue detenido el “Pata” Medina en La Plata. El gremialista habría ocasionado disturbios en la recepción del Hospital Italiano de la capital bonaerense. En las redes sociales circulan videos en los que un grupo de personas increpó al exlíder de la UOCRA.

“A la UOCRA no volvés más”, se escucha decir a las personas que estaban en el ingreso del hospital mientras les tiraban cosas a Medina que llegó junto a familiares. La primera información es que estos sujetos serían de la facción contraria del “Pata” dentro de la UOCRA.

El gremialista recibió huevazos e insultos, y empujado por su hija ingresó al hospital; donde el enojo habría continuado a tal punto que el Pata Medina increpó a un grupo de policías, e intentó golpear a dos. La hija de Medina también está detenida, según detalló su esposa; el periodista Fernando Tocho detalla que en total fueron tres las personas que terminaron detenidas.

“Eran muchas personas. Llegaron en autos, se bajaron y le tiraron huevazos. El Pata entró y se sacudió adentro los que le habían pegado”, contó uno de los testigos a 0221. En el medio de los desmanes, los autos que estaban en la zona de 51 entre 29 y 30, fueron dañados.

¿Qué dijo el abogado del “Pata” Medina por su detención en La Plata?

En díalogo con Jorge Rial, César Albarracín, abogado de Medina, confirmó la detención: “Es una locura que suceda algo así, lo llevaron detenido al Pata y a su hija”. Al mismo tiempo detalló, que el Pata fue al hospital junto con su hija por un turno médico y que un policía grabó todo lo que ocurrió.

“Nadie puede privar ilegítimamente de la libertad a alguien porque se insulte, no esta bien, lo vamos a denunciar”, aseguró Albarracín y aseguró que su defendido no pudo identificar a quienes lo agredieron. Al mismo tiempor insistió: “En estos momentos el Pata esta detenido por no haber cometido ningún delito, lo vamos a denunciar”.

“El Pata Medina hoy sufrió dos agresiones, la del grupo de 30 y la detención, esperamos que nos lo puedan explicar cuanto antes”, concluyó el letrado su charla con Radio10.