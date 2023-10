Milagro Sala va a La Plata, con autorización de la Justicia de Jujuy

Tras ser autorizada la semana pasada por el juez de ejecución penal de Jujuy Carlos Cattan, la dirigente social y exlegisladora provincial Milagro Sala -quien permanece detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria- a primera hora de este miércoles será trasladada a la ciudad de La Plata para ser sometida a la atención prescripta por su equipo médico a raíz de un cuadro de trombosis en una de sus piernas.

Desde el entorno de la líder de la organización Tupac Amaru se informó que el viaje se realizará en avión y a esos efectos estaba previsto el arribo a Jujuy de médicos del Hospital Italiano de La Plata con el instrumental que se requiere para este tipo de traslados sanitarios.

El traslado desde su domicilio ubicado en el barrio Cuyaya hasta la zona de embarque del aeropuerto “Gobernador Horacio Guzmán”, situado en Perico -33 km al sur de la capital jujeña-, estará a cargo del personal del Patronato de Liberados y Menores Encausados de Jujuy, según dispuso el juez.

Allegados a Milagro Sala compartieron días pasados una fotografía de la dirigente, que evidenciaba los efectos del cuadro de trombosis en su organismo. Foto: facebook

La abogada Alejandra Cejas, miembro de la defensa de Sala, precisó que para el viaje se le va a quitar a la paciente la tobillera electrónica y al llegar al hospital automáticamente quedará internada para ser sometida a un tratamiento médico que implica una intervención quirúrgica y un período posoperatorio por el que permanecerá internada “hasta que la institución le de el alta definitiva”, dijeron las fuentes.

A Sala, de 59 años de edad, se le detectó una trombosis en junio del año pasado y esa afección “fue menoscabando su estado físico y emocional”.

“Milagro se mostró muy emocionada y lo único que nos dijo ahora es ‘me voy a poder curar’”, relató Cejas, quien en ejercicio de la defensa, será quien acompañará a la referente de la Tupac Amaru en su viaje a Buenos Aires.

El jueves pasado, en una audiencia por medios virtuales el juez Cattan autorizó a la activista jujeña a continuar un tratamiento médico en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, ante la necesidad de someterla a cuidados de alta complejidad.

Cattan resolvió el pedido de traslado de Sala al centro de salud platense para que pueda tratarse el cuadro de trombosis en su pierna izquierda, que deterioró su estado de salud, según afirman sus médicos.

ABOGADOS INVOCARON “CUESTIONES HUMANITARIAS”

La audiencia -en la que también estuvieron la abogada Cejas y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Gustavo Araya y Diego Funes- había sido requerida de manera “urgente” por “cuestiones humanitarias” por el equipo que integra la defensa de la líder de la Tupac Amaru.

El pedido de traslado por la operación se viene gestionando “desde diciembre del año pasado y ya se había presentado todo lo posible desde las entrevistas con los médicos, los informes médicos y estudios clínicos. De hecho tiene ingreso al hospital desde el 4 de septiembre”.

Durante este periodo a Sala se le trató de hacer un tratamiento médico no invasivo -es decir no por cirugía, sino con fármacos-, pero esto no tuvo el efecto deseado.

“Solicitábamos el ingreso de Sala a un hospital porque la situación de ella implica que haya una merma en el funcionamiento del resto de los órganos, porque se trata de una obstrucción de la vena”, añadió la abogada.

En la audiencia del jueves, la defensa de Sala le pidió al juez Cattan “que tome intervención también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en cumplimiento de la resolución que la ampara en el tema del cuidado que hay que tener, porque no se pueden agravar las condiciones de detención”.

El 27 de junio del 2022 la dirigente condenada por la causa “Pibes Villeros” fue trasladada de su domicilio hasta una clínica privada del barrio Gorriti de esta ciudad a raíz de que los médicos le diagnosticaron una “trombosis venosa profunda”.

Mientras permanecía internada en esa clínica, Sala recibió la visita del presidente Alberto Fernández, hecho que para algunos supuso una aproximación a un eventual indulto presidencial, lo que el propio mandatario explicó en varias ocasiones que no está a su alcance, pero también provocó duras críticas desde la alianza opositora Juntos por el Cambio y en particular del gobernador Jujuy, Gerardo Morales.