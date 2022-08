El drástico pedido de “Shakira”, la mano derecha de Milagro Sala que rompió el silencio

“Shakira” fue el nombre que más resonó en las últimas horas en la política argentina, porque se trata de la persona que reveló el entramado de corrupción que tenía Milagro Sala en Jujuy. Allí, reveló cómo se quedaba con el dinero que llegaba de los gobiernos kirchneristas y hasta qué hacían cuando viajaban al exterior.

Ahora, Mirta Rosa Guerrero hizo un excluyente pedido a la Justicia producto del miedo que tiene ahora, tras revelar las fuertes acusaciones contra la líder de la organización Tupac Amaru. “Cualquier cosa que me llegue pasar a mí o a mi familia la hago responsable directo a Milagro Sala”, declaró Guerrero en el día de ayer al programa Ver y Creer en TN durante una videollamada.

Mirta Guerrero salió a responder la defensa de Milagro Sala frente a sus acusaciones en Periodismo Para Todos.

El fiscal de la causa que investiga a Sala le hizo saber que tomarán en cuenta el pedido de Guerrero como así también destacó que aportaron nuevas pruebas en contra de la dirigente jujeña. Estas estarían vinculadas al traslado de dinero al exterior que denunció en su entrevista con Jorge Lanata el pasado domingo.

Qué dijo “Shakira”, la mano derecha de Milagro Sala que rompió el silencio

Mirta Rosa Guerrero, de 46 años, que tuvo que pasar varios años en prisión producto de la cercanía que tenía con la dirigente de la organización jujeña. En el programa, Periodismo Para Todos, reveló que viajaban a Europa y a China con miles de dólares, y hasta contó dónde guardaban el dinero que le enviaba el gobierno de Cristina Kirchner.

El vínculo entre las dos dirigentes comenzó a quebrarse hace algunos años cuando Sala le pidió a “Shakira” que se someta a una operación quirúrgica para retrasar la continuidad del juicio en su contra.

Milagro Sala, la dirigente jujeña acusada por corrupción. Foto: web

“En el juicio me enojé con ella. Antes de la sentencia, yo ya había tenido tres eventriaciones (hernias) y me sale la cuarta. Ella se acerca y me pide que yo me opere para que pueda postergar el juicio. Y yo le dije: Mirá, Milagro yo tengo tres hijos con cesárea. Operarme significa que termine comiendo con sonda y defecando en una bolsa. Y ella me dijo: ‘Sos la única que puede parar esto. Tenés que hacerlo’”, reveló Mirta.

“Yo la pasé mal por mi familia. Cuando mi hijo me iba a visitar a la cárcel, yo me decía ‘que estoy haciendo, por quién lo estoy haciendo. Mi hijo no tiene qué comer y la otra está comiendo todo’”, contó “Shakira” que todavía hoy siente “bronca” por haber mantenido silencio durante tanto tiempo.

La mujer de 46 años, finalizando el reportaje, apuntó contra la dirigente de Tupac Amaru que fue visitada hasta por el presidente Alberto Fernández mientras estaba internada. “Es un monstruo disfrazada de dirigente”, concluyó “Shakira”.