En representación del Gobierno de la Provincia, en el acto central de homenaje al general Manuel Eduardo Arias en Humahuaca hizo uso de la palabra la ministra de Educación de Jujuy, María Teresa Bovi, quien celebró la reivindicación histórica por cuanto “la historia tiene una función social, y son las fechas, los aniversarios, sitios y lugares los que despiertan las coyunturas para interceder a la memoria” y desde esa perspectiva, tras leer un documento escrito de puño y letra por Arias -cuyo original es custodiado en el Archivo Histórico de Jujuy-, aseguró que el héroe humahuaqueño “fue un defensor de la patria nueva contra los tiranos de la patria vieja”.

La conmemoración del bicentenario de la muerte Arias motivó una serie de actos oficiales tanto en su pueblo natal, Humahuaca -128 km al norte de San Salvador de Jujuy-, como en la capital y otras ciudades del interior jujeño e incluso en el Congreso de la Nación semanas atrás.

UNA REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUJUY

Durante su alocución la ministra Bovi criticó la invisibilización ejercida hacia la figura de Arias por la historiografía nacional y por el contrario remarcó que “en Jujuy, historiadores como Joaquín Carrillo, Horacio Carrillo, Emilio Bidondo, el padre Germán Mallagray, rescatan y ponen en valor a Manuel Eduardo Arias. Falta que lo haga la historiografía nacional”, sentenció en ese punto.

María Teresa Bovi, ministra de Educación de Jujuy. Foto: Vía Jujuy

No obstante esa observación, la funcionaria puso en relieve el hecho de que desde a nivel Nación se haya empezado a “reivindicar a estos héroes”, pero no sin plantear que “a Jujuy no solo hay que reivindicar y revalorizar sino también se debe reparar a sus héroes, al pueblo y económicamente a toda una provincia que fue bastión en la guerra por la independencia”, enfatizó.

De la misma manera la Ministra marcó la necesidad de “separar los hechos y los procesos” históricos y “entender la historia” para que “Manuel Eduardo Arias pueda ser declarado héroe nacional”.

En esa línea la titular de la cartera educativa jujeña recordó que el gobernador Gerardo Morales, al poco tiempo de haber asumido, creó por decreto la Comisión Provincial de Revalorización y Reparación Histórica, integrada por distintos Institutos de Historiadores y Unidades de Investigación para reivindicar la figura de Arias y “para que la Nación reconozca a Jujuy, y a las provincias del noroeste, lo que estos pueblos dieron” para forjar la independencia nacional, resaltó la ministra María Teresa Bovi.